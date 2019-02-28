Вот как нужно выглядеть в 50 лет! Хью Джекман приятно удивил отдыхающих на пляже

Постоянные разъезды между США и Австралией из-за съёмок сиквела к "Величайшему шоумену" отнимают много времени, но актёр умудряется поддерживать хорошую форму и находить время для занятий спортом, пишет The Sun.

Недавно папарацци удалось поймать 50-летнего Хью Джекмана на пляже в Сиднее, Австралия. Известный актёр выполнял утреннюю пробежку и под конец упражнения решил охладиться в море. Несмотря на солидный возраст и очевидную нехватку времени, Джекману удаётся следить за собой и работать над своей внешностью.

Не так давно Хью Джекман удостоился чести открыть ежегодный британский музыкальный фестиваль Brit Awards номером из нашумевшего мюзикла "Величайший шоумен". Во время представления актёр только подтвердил свои выдающиеся физические данные, выполняя трюки наравне с профессиональными танцорами.

На волне успеха первой части создатели фильма сразу же принялись обсуждать создание второй. Из прошлого актёрского состава пока никто не подтверждён и ещё неизвестно, будет это продолжение "Шоумена", предыстория или нечто совершенно отдельное.