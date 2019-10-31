Железный человек / Железный дровосек из "Волшебника Изумрудного города"
Харли Квинн / Пеппи Длинныйчулок
Доктор Стрэндж / Волшебник из "Обыкновенного чуда"
Мера / Дочь морского царя
Король ночи / Кощей Бессмертный
Джокер / Дядюшка Мокус
Джек Воробей / Джон Сильвер из "Острова сокровищ"
Малефисента / Анидаг из "Королевства кривых зеркал"
Йода / Чудо-юдо Беззаконное из сказки "Варвара краса, длинная коса"
Призраки близняшек из "Сияния"/ Оля и Яло из "Королевства кривых зеркал"
Как могли выглядеть героини советских мультфильмов, если бы их рисовали в 2019-м