Хэллоуин — наш! Никакого Джокера и Матери драконов: 10 образов родом из СССР

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Кадр из фильма "Железный человек" © "Кинопоиск". Кадр из видео © YouTube / Кино детям

Вместо того чтобы наряжаться на День Всех Святых в костюмы Железного человека или Джокера, вспомните хорошо забытое старое и станьте на одну ночь вашим любимым персонажем из детства.

Железный человек / Железный дровосек из "Волшебника Изумрудного города"

<p>Кадр из фильма &#34;Железный человек&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/GoI004Ru4KQ" target="_blank">Кино детям</a></p>

Харли Квинн / Пеппи Длинныйчулок

<p>Кадры из фильма &#34;Отряд самоубийц&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Доктор Стрэндж / Волшебник из "Обыкновенного чуда"

<p>Кадры из фильмов &#34;Доктор Стрэндж&#34; и &#34;Обыкновенное чудо&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Мера / Дочь морского царя

<p>Кадр из фильма &#34;Аквамен&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;. Кадр из мультфильма &#34;В синем море, в белой пене…&#34; © animator.ru</p>

Король ночи / Кощей Бессмертный

<p>Кадры из сериала &#34;Игра престолов&#34; и мультфильма &#34;Царевна-лягушка&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Джокер / Дядюшка Мокус

<p>Кадры из фильма &#34;Джокер&#34; и мультфильма &#34;Фунтик и сыщики&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Джек Воробей / Джон Сильвер из "Острова сокровищ"

<p>Кадры из фильма &#34;Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины&#34; и мультфильма &#34;Остров сокровищ&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Малефисента / Анидаг из "Королевства кривых зеркал"

<p>Кадры из фильмов &#34;Малефисента&#34; и &#34;Королевство кривых зеркал&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Йода / Чудо-юдо Беззаконное из сказки "Варвара краса, длинная коса"

<p>Кадры из фильмов &#34;Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар&#34; и &#34;Варвара краса, длинная коса&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Призраки близняшек из "Сияния"/ Оля и Яло из "Королевства кривых зеркал"

<p>Кадры из фильмов &#34;Сияние&#34; и &#34;Королевство кривых зеркал&#34; © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Как могли выглядеть героини советских мультфильмов, если бы их рисовали в 2019-м

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