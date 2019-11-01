Жутко красиво. Самые крутые образы для Хэллоуина, которые мы наши в TikTok

Самая мистическая вечеринка года ещё впереди? Тогда берите на вооружение мрачный образ монахини из ужастиков. Чёрные линзы — маст хэв!
Вариация с "зашитым" ртом — лучший выбор, если вы на диете и не планируете много говорить. А вот пропустить по коктейльчику — запросто, тонкие соломинки никто не отменял.
Образ для самых смелых. Только убедитесь, что бабушке больше не нужен этот халат на молнии.
А вот и мексиканская замена надоевшим сексуальным медсёстрам и Малефисентам, в которых наряжается каждая вторая.
Вот как бы выглядела Белоснежка, не разбуди её после ланча с отравленным яблоком прекрасный принц.
Подержи-ка моё пиво...
А для тех, кто не умеет делать макияж, TikTok запустил специальные эффекты к Хэллоуину, чтобы каждый пользователь мог зарядиться праздничной атмосферой. Кошелёк или жизнь!
Хэллоуин — наш! Никакого Джокера и Матери драконов: 10 образов родом из СССР
Вдохновляемся звёздами! Хайди Клум — лучшее, что случалось в Хэллоуин, и новый наряд лишь подтвердил это