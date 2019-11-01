Жутко красиво. Самые крутые образы для Хэллоуина, которые мы наши в TikTok

Хэллоуин — любимый праздник мейкап-артистов, ведь именно в этот день они могут в полной мере показать свои способности и удивить окружающих. Результатами делятся в TikTok — это популярная платформа для коротких видео. Что выбираете: неоновый череп или чешуйчатую кожу?

Самая мистическая вечеринка года ещё впереди? Тогда берите на вооружение мрачный образ монахини из ужастиков. Чёрные линзы — маст хэв!

Вариация с "зашитым" ртом — лучший выбор, если вы на диете и не планируете много говорить. А вот пропустить по коктейльчику — запросто, тонкие соломинки никто не отменял.

Образ для самых смелых. Только убедитесь, что бабушке больше не нужен этот халат на молнии.

А вот и мексиканская замена надоевшим сексуальным медсёстрам и Малефисентам, в которых наряжается каждая вторая.

Вот как бы выглядела Белоснежка, не разбуди её после ланча с отравленным яблоком прекрасный принц.

Подержи-ка моё пиво...

А для тех, кто не умеет делать макияж, TikTok запустил специальные эффекты к Хэллоуину, чтобы каждый пользователь мог зарядиться праздничной атмосферой. Кошелёк или жизнь!

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