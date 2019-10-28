Японец целый год копил свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо

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Кадры из видео © YouTube / Kiwami Japan

Видеотуториалом мастер поделился на своём YouTube-канале, чтобы каждый желающий смог порадовать свою любимую необычным предложением руки и сердца.

Когда дело доходит до предложения руки и сердца, конечно, каждая девушка мечтает о красивом кольце, которым она будет хвастаться семье и подружкам. Кольцом, которое изготовил герой этого материала, пощеголять получится вряд ли. Умелец смастерил его из обрезков ногтей, которые копил целый год. Звучит отвратительно? Это вы ещё фотографии процесса не видели.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JKi85QNr7zo" target="_blank"><ins>Kiwami Japan</ins></a></p>

Когда автор YouTube-канала Kiwami Japan собрал достаточное количество ногтей, он сразу приступил к процессу. С помощью блендера и специальной мельницы он превратил их в мелкий порошок. Затем получившийся материал смешал с водой и поставил в духовку на 90 минут. Оттуда он доставал что-то больше похожее на тёмный кусок глины.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JKi85QNr7zo" target="_blank"><ins>Kiwami Japan</ins></a></p>

Затем получившуюся массу японец поместил в силиконовую ромбовидную форму, которую сам сделал. После нескольких часов под прессом масса затвердела и стала напоминать камень. Правда, чёрный и тусклый, но зато о ногтях уже ничего не напоминает. Затем "драгоценность" он поместил в серебряное кольцо, которое сделал тоже сам.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JKi85QNr7zo" target="_blank"><ins>Kiwami Japan</ins></a></p>

Конечно, обучающее видео по созданию эстравагантного обручального кольца не могло не привлечь внимания. Оно быстро стало вирусным. Сейчас у ролика несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев ошарашенных пользователей, пишет Mirror.

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