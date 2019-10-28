Японец целый год копил свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо

Видеотуториалом мастер поделился на своём YouTube-канале, чтобы каждый желающий смог порадовать свою любимую необычным предложением руки и сердца.

Когда дело доходит до предложения руки и сердца, конечно, каждая девушка мечтает о красивом кольце, которым она будет хвастаться семье и подружкам. Кольцом, которое изготовил герой этого материала, пощеголять получится вряд ли. Умелец смастерил его из обрезков ногтей, которые копил целый год. Звучит отвратительно? Это вы ещё фотографии процесса не видели.

Когда автор YouTube-канала Kiwami Japan собрал достаточное количество ногтей, он сразу приступил к процессу. С помощью блендера и специальной мельницы он превратил их в мелкий порошок. Затем получившийся материал смешал с водой и поставил в духовку на 90 минут. Оттуда он доставал что-то больше похожее на тёмный кусок глины.

Затем получившуюся массу японец поместил в силиконовую ромбовидную форму, которую сам сделал. После нескольких часов под прессом масса затвердела и стала напоминать камень. Правда, чёрный и тусклый, но зато о ногтях уже ничего не напоминает. Затем "драгоценность" он поместил в серебряное кольцо, которое сделал тоже сам.

Конечно, обучающее видео по созданию эстравагантного обручального кольца не могло не привлечь внимания. Оно быстро стало вирусным. Сейчас у ролика несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев ошарашенных пользователей, пишет Mirror.

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