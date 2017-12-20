Розово-белый или серо-бирюзовый? Пользователи Сети поспорили из-за цвета комода

Два года назад пользователей соцсетей свёл с ума цвет платья, из-за которого разгорелся спор: чёрно-синее оно или бело-золотое. На этот раз людей ввёл в ступор цвет домашней мебели.

На сайте Reddit появилось изображение простого комода, но именно его цвет поделил пользователей на два лагеря. Одни считают, что цвет комода розово-белый, другие сошлись на мнении, что он серо-бирюзовый.

Пользователь под ником Nope не выдержал спора и прибегнул к фото-редактору, добавив к изображению только яркость. У него получился второй вариант цвета — серо-бирюзовый.

Цвет на фотографии, по мнению комментаторов в Сети, зависит от множества факторов: освещения, экрана телефона или компьютера, а также восприятия цветов мозгом конкретного человека. Некоторые фотографы заявили, что всё дело в балансе белого.

А какой цвет комода, по вашему мнению?