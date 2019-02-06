Набиуллина режет языки и закрывает клюв

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему язык двуглавого орла ЦБ больше ни к чему не приведёт.

Сложный был год: крупнейшие банки России рушились, финансовые пирамиды процветали, а у логотипа регулятора — двуглавого орла — языки сверкали из раскрытых клювов. С последним мириться было нельзя, и за 3,8 млн рублей глава Банка России Эльвира Набиуллина заказала бедную птицу.

Пётр I вырывал языки у проштрафившихся дворян, Иван Грозный — у городских колоколов, а Эльвира Набиуллина — у орла. И вот что получилось. Клюв орла теперь закрыт, языки удалены, птица явно скинула пару кило, а её тело подверглось тщательной эпиляции. Зато на голове появился модный хипстерский начёс.

Нашему ЦБ вообще не повезло на логотип: изначально на эту роль зачем-то взяли логотип Временного правительства 1917 года, после чего постоянно дорабатывали, пытаясь сделать похожим на Государственный герб РФ (почему в ЦБ сразу не взяли за основу российский герб — загадка). Последняя итерация была проделана в 2015 году, когда "уронили" рубль. Тогда птица обзавелась хулахупом (недаром теперь похудела!) и её слегка приплюснули сверху.

В прошлом году рубль "уронили" в очередной раз — на 20%, поэтому, видимо, решили избавиться и от языков. Ведь в геральдике высунутый язык означает силу, ярость, способность постоять за себя.

Понятно, это всё не про рубль. В техническом задании это называется "визуальный язык в атрибутике Банка России".