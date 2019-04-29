Задом на ежа. Центробанк создал мультик, как нужно мучить должников

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что получается, когда ЦБ начинает повышать нашу финансовую грамотность.

Очень своеобразный мультфильм нарисовали подрядчики Центробанка в рамках проекта повышения нашей с вами финансовой грамотности. В нём перечисляются способы, к которым могут прибегать коллекторы и банкиры, если их клиент, то есть мы с вами, не может отдать долг. Все способы, понятно, незаконные, но вряд ли в ЦБ это кого-то волнует.

Итак, мультик начинается с того, что обычный человек, который, видимо, задолжал некую сумму банку, поздно вечером смотрит телевизор. Тут ему на телефон начинает поступать масса СМС-сообщений и звонков, судя по всему от коллекторов, с требованием немедленно погасить долг. То есть Центробанк считает, что подобные меры — масса звонков и сообщений в один день — вполне укладываются в рамки закона. Далее показывается, что должник идёт гулять, его выслеживает коллектор-детектив и натравливает на несчастного собаку.

Конечно, мнение ЦБ и Эльвиры Набиуллиной, выраженное в этом мультике, не имеет ничего общего с законом. Согласно законодательству, коллектор не имеет права звонить вам или посылать SMS более двух раз в сутки, четырёх раз в неделю и шестнадцати — в месяц. Кроме того, он не должен звонить поздно вечером: общение с должником допускается с 8:00 до 22:00 — в рабочие дни, а также с 9:00 до 20:00 — в выходные. А что касается слежки и травли собаками, так это вообще-то уголовка. К тому же, согласно закону, на улице собака должна быть в наморднике.

Существуют некие публичные "списки должников", в которые, по мнению ЦБ, должны заносить тех, кто не может отдать долг.

Однако это тоже не соответствует закону. На границе не может быть никаких "списков должников" — там есть список тех, кому запрещён выезд за рубеж. В чём разница? Мнения кредитора, что человек должен ему некую сумму, совершенно недостаточно для запрета на выезд из страны. Долг должен быть подтверждён постановлением суда, получен исполнительный лист. И уже право судебного пристава решать — запрещать человеку выезд за рубеж или нет. Но никакого "списка должников" в природе не существует и не может существовать, госпожа Набиуллина.

Далее в мультике описаны какие-то "проктологические" фантазии госпожи Набиуллиной. Так, в одном из эпизодов показано, как несчастного должника сажают на ежа, а в другом — на кактус.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, 90-е годы — с бандитами, утюгами и паяльниками — закончились почти двадцать лет назад. Очень жаль, что вы всё ещё мыслите подобными образами.

А если уж всё перечисленное выше не помогло, наш Центробанк рекомендует ломать должнику дверь. Вот уж это, по мнению банкиров, должно непременно помочь задолжавшему бедолаге согласиться с условиями кредитора.

К сожалению, мультика, как наказывать кредиторов, превышающих свои права и нарушающих закон, ЦБ выпускать не планирует.