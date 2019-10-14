Второе дыхание. Центральный аппарат ЦБ получит гель для омоложения

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, на что налогоплательщикам не жалко своих денег.

Банк России для своего многопрофильного медицинского центра заказал средства омоложения. За 2,2 млн рублей для своего центрального аппарата (что подчёркивается в документации) он закупает более 300 внутридермальных имплантов марки Juvederm компании "Аллерган" для контурной пластики лица и губ.

Juvederm — специальный гель, который вводится под кожу с помощью инъекций. В итоге кожа разглаживается, избавляется от заметных мимических морщин, приобретает упругость, а также равномерный и здоровый оттенок. Всё это способствует значительному визуальному омоложению. При этом гель бывает разный: один вид подходит для разглаживания мимических морщин, другой — для носогубных складок, третий — для подтяжки в области бровей. А вот Juvederm Ultra, который также в числе прочих заказал ЦБ, применяется для увеличения губ.

Каким именно счастливицам (или счастливчикам) повезёт за счёт налогоплательщиков омолодиться, в конкурсной документации, увы, не сказано. Сам медицинский центр, в который и доставят ценные препараты, находится прямо напротив главного здания Центробанка и обслуживает его центральный аппарат. В том числе, как говорят источники, там видели и саму главу Банка России — Эльвиру Набиуллину.

Это не первая такая экзотическая закупка для российских чиновников. Например, три года назад для них заказывали два фаллопротеза. Кто именно получил такой пенис-бонус, неизвестно. Обычно фаллопротезирование проводят для лечения импотенции, когда другие средства уже не помогают.

Согласно конкурсной документации, источник финансирования покупки — средства высокотехнологичной медицинской помощи. То есть эти чиновники получили квоты, а сама операция для них прошла бесплатно.