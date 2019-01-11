Цены растут. Что и на сколько подорожало с Нового года?

Выросли цены на электронику
Флагманские телефоны Apple и Samsung подняли цены на технику сразу после Нового года на 2%. За лидерами рынка подтянутся и другие
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
Машины подорожали сильнее прочего
Автосалоны добавили к цене в среднем 5,5%. Дилеры заложили сюда и повышение НДС, и колебания курса валют
Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Цены на бензин — +1,7%
ДТ подорожало на 50 копеек,
АИ-98 и АИ-100 — на 31 копейку,
АИ-95 — на 20 копеек.
Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов
Одежда готовится к подорожанию
Эксперты предсказывают подорожание премиальных брендов на 20%, бюджетных — на 10%. Причина не только в НДС, но и в курсе валют
Фото © Flickr/Jonathan Rolande
Вредные привычки стали менее доступны
Сигареты подорожают на 5%. Алкоголь добавил к цене 2% из-за НДС. И минимум 1% добавит в марте — когда введут новые акцизы
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Ведяшкин
В магазинах дорожают продукты
Ожидают 5%-ный рост. Скоропортящиеся, импортные, деликатесные продукты вырастут быстрее других. Основной рост цен ждут в феврале
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Андрей Любимов
Магазины маскируют рост цен, незаметно снижая количество товара в упаковке
В Сети постят фото, где в пачке яиц не десяток, а девять штук, молока не литр, а 0,95 мл, майонеза не 450, а 400 г и так далее
Фото © Twitter/NakolenkeTV
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