Цены растут. Что и на сколько подорожало с Нового года?

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Цены растут. Что и на сколько подорожало с Нового года?

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

С 1 января многие товары и продукты стали дороже. Случилось это прежде всего из-за повышения НДС. Но некоторые производители пошли на хитрость и решили замаскировать подорожание. Разбираем ситуацию в карточках.

Выросли цены на электронику

Флагманские телефоны Apple и Samsung подняли цены на технику сразу после Нового года на 2%. За лидерами рынка подтянутся и другие

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Машины подорожали сильнее прочего

Автосалоны добавили к цене в среднем 5,5%. Дилеры заложили сюда и повышение НДС, и колебания курса валют

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Цены на бензин — +1,7%

ДТ подорожало на 50 копеек,

АИ-98 и АИ-100 — на 31 копейку,

АИ-95 — на 20 копеек.

Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Одежда готовится к подорожанию

Эксперты предсказывают подорожание премиальных брендов на 20%, бюджетных — на 10%. Причина не только в НДС, но и в курсе валют

Фото © Flickr/Jonathan Rolande

Вредные привычки стали менее доступны

Сигареты подорожают на 5%. Алкоголь добавил к цене 2% из-за НДС. И минимум 1% добавит в марте — когда введут новые акцизы

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Ведяшкин

В магазинах дорожают продукты

Ожидают 5%-ный рост. Скоропортящиеся, импортные, деликатесные продукты вырастут быстрее других. Основной рост цен ждут в феврале

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Андрей Любимов

Магазины маскируют рост цен, незаметно снижая количество товара в упаковке

В Сети постят фото, где в пачке яиц не десяток, а девять штук, молока не литр, а 0,95 мл, майонеза не 450, а 400 г и так далее

Фото © Twitter/NakolenkeTV

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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