Таможня берёт своё. В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов

Фото © Shutterstock 

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Эксперты рассказали Лайфу, какие товары повысятся в цене из-за новых правил ввоза фруктов, овощей и цветов.

19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. Теперь без оформления сертификата можно провезти не более пяти килограмм овощей или фруктов, а также не более трёх букетов, каждый из которых не превысит 15 цветков. В случае превышения таможенники посчитают это коммерческой партией.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Среди пользователей Интернета уже началась паника. Один пользователь сетует на то, что не сможет теперь привезти из Абхазии фрукты, которые он там купил, другой саркастически резюмирует: "С каждым днём всё радостнее жить". Любопытно, что среди интернет-скептиков нет ни одного предпринимателя.

По словам экспертов, в результате введения новых правил цена на ряд продуктов будет колебаться в течение нескольких недель и может повыситься от 5% до 8%.

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— Новые правила окажут влияние на спрос. Продукты потребляются не в больших количествах, и ужесточение правил провоза частными лицами повлияет на совокупный спрос. Если нельзя будет ввозить, то люди будут покупать внутри страны и вырастет спрос в стране. Но оптовый рынок оперативно отреагирует, и через несколько недель нехватка будет замещена оптовым сегментом, — сказал Лайфу доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. — Понятно, что может произойти и долговременное повышение цен, но оно будет незначительным. Орехи и цветы могут подорожать, но не более чем на 10%.

По его словам, скорее всего, рост цен на эти товары будет колебаться в рамках 5–8%. А выиграют от ситуации регионы, которые производят эти товары, поскольку спрос на них увеличится. Но если никто из производителей не будет заниматься нагнетанием ажиотажа, как было несколько лет назад с дефицитом гречки, то рынок быстро отрегулирует это изменение.

История вопроса

<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Олег Давыдов</p>

Стоит напомнить, что 18 июня 2010 года решением комиссии Таможенного союза был утверждён список продуктов, подлежащих карантинному и фитосанитарному контролю. Он утратил актуальность в июле 2017 года, когда были приняты новые правила и дополнены действующие на территории стран Евразийского экономического союза.

—Новое постановление правительства нужно в первую очередь для совершенствования нормативно-правовой базы, —подчеркнула пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано.

Для понимания этой новости также стоит учесть, чем отличается санитарный риск от фитосанитарного. В первом случае речь идёт о предотвращении эпидемии, во втором — о предотвращении экономических рисков. Поэтому семена для рассады, а также картофель и раньше подлежали строгой проверке и сертификации.

— Речь в постановлении идёт о фитосанитарных, а не о санитарных рисках, которые многие путают. В первом случае риски связаны напрямую с экономикой, а не со здоровьем. Например, в своё время ввоз колорадского жука в нашу страну нанёс колоссальный ущерб экономике страны, — объяснила Юлия Мелано.

Речь идёт о том, что при ввозе продукты будут проверять не сотрудники Россельхознадзора, а таможенники. По мнению эксперта Ильи Ломакина-Румянцева, "это организационно-административный эксперимент, который выведет из зоны комфорта предпринимателей и обычных граждан и заставит их по-новому выстраивать работу с таможней".

Новые правила для обычных граждан

<p>Фото © Shutterstock</p>

Эти изменения коснутся больше обычных граждан, нежели предпринимателей: уменьшается порог, по которому будут платить пошлину. Например, превышая обозначенное количество по цветам, придётся заплатить ещё 30% таможенного налога, кроме того, понадобится сертификат о безопасности ввозимого товара от страны-производителя — такой же, как у юридических лиц. Сертификат нужно будет прикреплять при таможенном декларировании.

— Без такого сертификата о фитосанитарной безопасности нельзя не только распоряжаться, но и пользоваться товарами. Раньше подобный сертификат качества обязаны были предоставлять только юридические лица, и у них в этой части всё налажено: платный документ за несколько дней оформляется продавцом. Однако в случае обычных граждан все заботы лягут на их плечи, — рассказал Лайфу таможенный юрист Сергей Мрачковский.

Теперь гражданам придётся учитывать новые критерии таможенной проверки — пять килограмм фруктов или овощей, стоимость которых не должна превышать 500 евро.

Если сертификат не будет оформлен, лучше идти с товаром по красному коридору, где проходят все, чей товар подлежит фитосанитарному контролю, а не по зелёному. Потому что иначе вы автоматически обманываете таможню и получаете штраф.

Автор:
ОС
Ольга Соломатина
Соавторы:
Ярослав  Солонин
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