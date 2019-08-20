Таможня берёт своё. В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов

Эксперты рассказали Лайфу, какие товары повысятся в цене из-за новых правил ввоза фруктов, овощей и цветов.

19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. Теперь без оформления сертификата можно провезти не более пяти килограмм овощей или фруктов, а также не более трёх букетов, каждый из которых не превысит 15 цветков. В случае превышения таможенники посчитают это коммерческой партией.

Среди пользователей Интернета уже началась паника. Один пользователь сетует на то, что не сможет теперь привезти из Абхазии фрукты, которые он там купил, другой саркастически резюмирует: "С каждым днём всё радостнее жить". Любопытно, что среди интернет-скептиков нет ни одного предпринимателя.

По словам экспертов, в результате введения новых правил цена на ряд продуктов будет колебаться в течение нескольких недель и может повыситься от 5% до 8%.

— Новые правила окажут влияние на спрос. Продукты потребляются не в больших количествах, и ужесточение правил провоза частными лицами повлияет на совокупный спрос. Если нельзя будет ввозить, то люди будут покупать внутри страны и вырастет спрос в стране. Но оптовый рынок оперативно отреагирует, и через несколько недель нехватка будет замещена оптовым сегментом, — сказал Лайфу доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. — Понятно, что может произойти и долговременное повышение цен, но оно будет незначительным. Орехи и цветы могут подорожать, но не более чем на 10%.

По его словам, скорее всего, рост цен на эти товары будет колебаться в рамках 5–8%. А выиграют от ситуации регионы, которые производят эти товары, поскольку спрос на них увеличится. Но если никто из производителей не будет заниматься нагнетанием ажиотажа, как было несколько лет назад с дефицитом гречки, то рынок быстро отрегулирует это изменение.

История вопроса

Стоит напомнить, что 18 июня 2010 года решением комиссии Таможенного союза был утверждён список продуктов, подлежащих карантинному и фитосанитарному контролю. Он утратил актуальность в июле 2017 года, когда были приняты новые правила и дополнены действующие на территории стран Евразийского экономического союза.

—Новое постановление правительства нужно в первую очередь для совершенствования нормативно-правовой базы, —подчеркнула пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано.

Для понимания этой новости также стоит учесть, чем отличается санитарный риск от фитосанитарного. В первом случае речь идёт о предотвращении эпидемии, во втором — о предотвращении экономических рисков. Поэтому семена для рассады, а также картофель и раньше подлежали строгой проверке и сертификации.

— Речь в постановлении идёт о фитосанитарных, а не о санитарных рисках, которые многие путают. В первом случае риски связаны напрямую с экономикой, а не со здоровьем. Например, в своё время ввоз колорадского жука в нашу страну нанёс колоссальный ущерб экономике страны, — объяснила Юлия Мелано.

Речь идёт о том, что при ввозе продукты будут проверять не сотрудники Россельхознадзора, а таможенники. По мнению эксперта Ильи Ломакина-Румянцева, "это организационно-административный эксперимент, который выведет из зоны комфорта предпринимателей и обычных граждан и заставит их по-новому выстраивать работу с таможней".

Новые правила для обычных граждан

Эти изменения коснутся больше обычных граждан, нежели предпринимателей: уменьшается порог, по которому будут платить пошлину. Например, превышая обозначенное количество по цветам, придётся заплатить ещё 30% таможенного налога, кроме того, понадобится сертификат о безопасности ввозимого товара от страны-производителя — такой же, как у юридических лиц. Сертификат нужно будет прикреплять при таможенном декларировании.

— Без такого сертификата о фитосанитарной безопасности нельзя не только распоряжаться, но и пользоваться товарами. Раньше подобный сертификат качества обязаны были предоставлять только юридические лица, и у них в этой части всё налажено: платный документ за несколько дней оформляется продавцом. Однако в случае обычных граждан все заботы лягут на их плечи, — рассказал Лайфу таможенный юрист Сергей Мрачковский.

Теперь гражданам придётся учитывать новые критерии таможенной проверки — пять килограмм фруктов или овощей, стоимость которых не должна превышать 500 евро.

Если сертификат не будет оформлен, лучше идти с товаром по красному коридору, где проходят все, чей товар подлежит фитосанитарному контролю, а не по зелёному. Потому что иначе вы автоматически обманываете таможню и получаете штраф.