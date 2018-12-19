Cirque du Soleil раздора. Как Запашный поссорился с Гуцериевым из-за цирка

На днях стало известно о конфликте между миллиардером Михаилом Гуцериевым и гендиректором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным из-за Cirque du Soleil. Лайф разбирался в причинах их спора.

Цирк, да и только

В ходе заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что предприниматель Михаил Гуцериев планирует открыть стационарную площадку Cirque du Soleil в следующем году в Сколкове.

Он также выразил мнение, что эти деньги можно вложить в развитие отечественного циркового искусства. Президент России Владимир Путин согласился с Запашным и отметил, что "распахивать ворота так уж не стоит".

Как отмечает сайт "Ведомости", речь шла о строительстве концертного зала "Амфион", который будет рассчитан на 8,5 тысячи зрителей. Его возводят в Сколкове. Застройщик — компания А.Н.Д, которая входит в группу "Сафмар", принадлежащую Гуцериеву.

В понедельник, 17 декабря, Михаил Гуцериев в эфире радиоста нции "Коммерсант-FM" назвал гендиректора цирка хамом. Как отметил предприниматель, дрессировщик якобы врал "на уровне президента, известных, выдающихся людей". При этом Гуцериев, говоря о цирке, выразил мнение, что Запашный боится конкуренции. Бизнесмен заявил, что канадский цирк заключил с концертным залом "Амфион" договор на аренду площадей каждый год по шесть недель. По его словам, строящийся объект — это "обыкновенный концертный зал".

Россия не поставщик артистов

Запашный на встрече с президентом высказал опасение, что западное шоу переманит к себе не только лучших цирковых артистов России, но и спортсменов. Представители известного мирового шоу говорят, что у Запашного нет причин для беспокойства. Генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова заявила Лайфу, что цирк не станет переманивать российских артистов и существенно не повлияет на кадровую ситуацию в стране.

— Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них — русскоговорящие. Речь идёт не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветского пространства. Канада по-прежнему занимает лидирующее положение в списке стран, поставляющих творческие кадры для компании. Cirque du Soleil говорит сегодня на 25 языках и представляет более 50 стран мира, — отметила она в комментарии Лайфу.

При этом Наталья Романова в разговоре с Лайфом сообщила, что Запашный не обращался ни к Гуцериеву, ни к руководству Cirque du Soleil, а его источник информации может быть подвергнут сомнению.

Куда уходят с манежа деньги

Эксперты говорят, что на самом деле причина конфликта заключается в экономике: в последние годы циркам приходится бороться за зрителей, затраты на шоу растут, поэтому возможное появление даже в большой Москве популярного Cirque du Soleil болезненно воспринимается другими крупными столичными цирками.

— Сейчас рынок развлечений уходит в онлайн-сферу и туризм. Такие классические виды, как цирк, "падают" в продаже билетов ещё быстрее. Кроме того, в обществе формируется негативное отношение к цирку из-за экологических трендов. Например, содержание животных в неволе. А поскольку против рыночных тенденций не пойдёшь, то государство смещает инвестиции в сферу кино, потому что оно более привлекательно с точки зрения коммерческой отдачи и там намечается прогресс, — рассказал Лайфу аналитик компании "Открытие-брокер" Тимур Нигматуллин.

Эдгард Запашный отверг это предположение, пояснив, что нет такой экономической угрозы совершенно.

— Du Soleil 10 лет на нашем рынке, а доходы и посещаемость российского цирка только растут. Я не боюсь никакой конкуренции. Мы не критиковали Du Soleil 10 лет, — сказал он Лайфу. — Моя позиция заключается в том, что нельзя давать строить базу в России этому цирку, точно так же, как нельзя предоставлять возможность строить спортивную базу футбольному клубу "Реал Мадрид", как и филиалу Лувра или театру Ла Скала.

Артист добавил, что российская культура всегда финансировалась по остаточному принципу, ей не хватало денег со времён СССР.

— Сколько денег остаётся в бюджете — столько же выделяется на культуру. В Архангельске цирк не работает уже несколько десятков лет. Нам не хватает кинотеатров, детских ТЮЗов, не хватает много чего. И вкладывать нужно именно в нашу культуру. Я готов таким же образом отстаивать и театры, и другие отечественные культурные учреждения.

За слова в ответе

Михаил Гуцериев заявил, что планирует подать в суд на Эдгарда Запашного после его заявления о том, что группа "Сафмар" вкладывает средства в канадский Cirque du Soleil. По словам бизнесмена, утверждение Запашного — клевета.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в комментарии Лайфу отметил, что его слова подтверждаются множеством интервью разных спикеров на эту тему за последние восемь лет.

— Никакого иска ещё нет. Возможно, он немножко порет горячку. Он человек горячий. Но если включить холодный рассудок, то все мои слова подтверждены большим количеством публикаций об этом с 2010 года. Если Гуцериев намерен со мной и правда судиться, то справедливости ради в суд надо сначала подать на все те издания (а их большое количество, включая порталы вроде Rambler), которые на постоянной основе писали, что в России появится первое европейское стационарное шоу Cirque du Soleil, что инвестиции 250 млн долларов, что за ними стоит группа компаний "Сафмар", — заявил Запашный.

При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против гастролей цирка. Однако, учитывая, что есть российский цирк, строить стационарную точку для канадского цирка он считает неправильным решением.

Запашный подчеркнул также, что удивлён следующим: с ним не пошли на контакт, а планируют подавать на него в суд.

Ранее он заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Запашный также заявил, что готов встретиться с предпринимателем в любое время и пожать ему руку.