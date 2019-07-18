Зрители думали, что смотрят трюк, пока не поняли, что циркачка разбилась — видео

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Гиф © Twitter / Nine News Adelaide

Несчастный случай произошёл в Аделаиде, Австралия. 28-летняя Габриэлла Суза выполняла номер на акробатическом кольце без рук, когда одно неудачное движение привело к её падению.

Сперва зрители подумали, что это нестандартное решение — просто часть представления. Но когда к девушке кинулись работники цирка "Рио", то стало понятно, что случилось страшное. Посетителей попросили в скором порядке покинуть шатёр, а Габриэллу срочно доставили в Королевскую больницу Аделаиды, пишет Daily Mail.

Там акробатке оказали всю необходимую медицинскую помощь и провели несколько операций. Среди прочих серьёзных повреждений девушка получила вывих обоих локтей и запястий. В администрации сообщили, что сейчас состояние Габриэллы стабильное, она улыбается и в скором времени собирается вернуться на арену.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gabrielle.souzasantos.1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDvqT_yzqP6lYSLr00aM_4gZnBAoLChvm7D20K7Ay6xjuhfA9XmP9GtXivTcpSFnsxMCkesctavPnUV&tn-str=%2AF" target="_blank">Gabrielle Souza Santos</a></p>

Габи потребуется некоторое время на восстановление, а пока она надеется, что вы все поддержите оставшихся артистов труппы цирка "Рио"

Администрация цирка

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gabrielle.souzasantos.1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDvqT_yzqP6lYSLr00aM_4gZnBAoLChvm7D20K7Ay6xjuhfA9XmP9GtXivTcpSFnsxMCkesctavPnUV&tn-str=%2AF" target="_blank">Gabrielle Souza Santos</a></p>

Там также добавили, что в цирке соблюдаются все условия для безопасного выступления, а Габриэлла — опытная гимнастка, занимающаяся акробатикой всю свою жизнь. Поэтому данный эпизод — всего лишь ужасная случайность, к счастью, не закончившаяся трагедией.

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