Зрители думали, что смотрят трюк, пока не поняли, что циркачка разбилась — видео

Несчастный случай произошёл в Аделаиде, Австралия. 28-летняя Габриэлла Суза выполняла номер на акробатическом кольце без рук, когда одно неудачное движение привело к её падению.

Сперва зрители подумали, что это нестандартное решение — просто часть представления. Но когда к девушке кинулись работники цирка "Рио", то стало понятно, что случилось страшное. Посетителей попросили в скором порядке покинуть шатёр, а Габриэллу срочно доставили в Королевскую больницу Аделаиды, пишет Daily Mail.

Там акробатке оказали всю необходимую медицинскую помощь и провели несколько операций. Среди прочих серьёзных повреждений девушка получила вывих обоих локтей и запястий. В администрации сообщили, что сейчас состояние Габриэллы стабильное, она улыбается и в скором времени собирается вернуться на арену.

Габи потребуется некоторое время на восстановление, а пока она надеется, что вы все поддержите оставшихся артистов труппы цирка "Рио" Администрация цирка

Там также добавили, что в цирке соблюдаются все условия для безопасного выступления, а Габриэлла — опытная гимнастка, занимающаяся акробатикой всю свою жизнь. Поэтому данный эпизод — всего лишь ужасная случайность, к счастью, не закончившаяся трагедией.

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