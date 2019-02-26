Не по сценарию. Зрители сняли ужасное столкновение цирковых мотоциклистов

Страшный случай произошёл в Ливерпуле, Англия, во время выступления всемирно известных мотоциклистов из "Герлинг групп", пишет Daily Star.

Сперва, как сообщают очевидцы, номер шёл как положено: мотоциклисты нарезали круги на большой скорости в четырёхметровой стальной клетке-шаре. Зрители были заворожены представлением, и трюки становились всё сложнее, как внезапно что-то пошло не так и один из мотоциклистов упал на дно шара, запустив цепную реакцию.

Сотрудник цирка бросился в толпу, пытаясь выяснить, есть ли среди присутствующих медики, пока остальные работники начали выводить зрителей из зала. К счастью, врач нашёлся, он и помогал девушке-мотоциклисту с ранениями до приезда скорой помощи.

Она была в сознании и говорила. Парамедик сказал, что у неё повреждена нога, но на перелом похоже не было Представитель цирка

Позже представитель цирка пояснил, что произошло. Дело в том, что накануне представления у "Герлинг групп" украли их специальные кастомизированные мотоциклы. Работникам цирка удалось найти замену в Манчестере, но эти мотоциклы сильно уступали оригинальным. Байкеры весь день тренировались, привыкая к новому оборудованию, но, к сожалению, до конца освоить мотоциклы им не удалось.