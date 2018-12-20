"Российский флаг никому не может мешать". Топ цитат Путина с пресс-конференции

Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая
Владимир Путин
Фото: © L!FE / Павел Баранов
Что касается управления миром. Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, низменным интересам и низкому профилю культуры. Сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Бюрократия вечна. Победить её невозможно, и жить без неё невозможно
Владимир Путин
Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Среди них (чиновников) много порядочных и деятельных людей
Владимир Путин
Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Не было бы Скрипалей, что-то другое бы придумали
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких
Владимир Путин
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин
Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живёт так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях
Владимир Путин
Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Газ у нас не закончится. У нас газа больше, чем в мире в целом
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства. В широком и самом благородном смысле этого слова
Владимир Путин
Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович
Сельское хозяйство у нас давно национальный проект
Владимир Путин
Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
Как честный человек, когда-то я должен буду это сделать (жениться. — Прим. Лайфа), наверное
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Молодёжь — это опора сегодняшнего дня и будущее России
Владимир Путин
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Даничев
В советское время всё было политизировано, а сейчас — коммерционализировано
Владимир Путин
Фото: © L!FE / Павел Баранов
Нужно, безусловно, обеспечить права граждан, в том числе на проведение публичных мероприятий, но все эти мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Все мои повара — сотрудники ФСО, они люди военные, в разных званиях находятся
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Российский флаг никому не может мешать
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Давайте не будем превращать пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный
Владимир Путин
Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Не дождётесь
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
(О расколе в православной церкви на Украине) ...посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея — подчинить эту территорию, а потом ещё и зарабатывать на этом
Владимир Путин
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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