"Российский флаг никому не может мешать". Топ цитат Путина с пресс-конференции

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"Российский флаг никому не может мешать". Топ цитат Путина с пресс-конференции

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Сегодня, 20 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Не обошлось, конечно, и без фраз, которые, вполне вероятно, станут крылатыми. А некоторые уже ими являются. И вот некоторые из них.

Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая

Владимир Путин

Фото: © L!FE / Павел Баранов

Что касается управления миром. Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, низменным интересам и низкому профилю культуры. Сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Бюрократия вечна. Победить её невозможно, и жить без неё невозможно

Владимир Путин

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Среди них (чиновников) много порядочных и деятельных людей

Владимир Путин

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Не было бы Скрипалей, что-то другое бы придумали

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких

Владимир Путин

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живёт так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях

Владимир Путин

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Газ у нас не закончится. У нас газа больше, чем в мире в целом

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства. В широком и самом благородном смысле этого слова

Владимир Путин

Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Сельское хозяйство у нас давно национальный проект

Владимир Путин

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Как честный человек, когда-то я должен буду это сделать (жениться. — Прим. Лайфа), наверное

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Молодёжь — это опора сегодняшнего дня и будущее России

Владимир Путин

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Даничев

В советское время всё было политизировано, а сейчас — коммерционализировано

Владимир Путин

Фото: © L!FE / Павел Баранов

Нужно, безусловно, обеспечить права граждан, в том числе на проведение публичных мероприятий, но все эти мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Все мои повара — сотрудники ФСО, они люди военные, в разных званиях находятся

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Российский флаг никому не может мешать

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Давайте не будем превращать пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный

Владимир Путин

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Не дождётесь

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

(О расколе в православной церкви на Украине) ...посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея — подчинить эту территорию, а потом ещё и зарабатывать на этом

Владимир Путин

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
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