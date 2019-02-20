Топ-10 цитат Владимира Путина. Ипотека, демография, борьба с бедностью

Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию. Лайф собрал самые яркие его высказывания.

Что сказал президент о задачах в социальной сфере, экономике и о внешнеполитических угрозах — в материале Лайфа.

— Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома: она будет такой или просто её не будет! Владимир Путин

Глава страны добавил, что "выстраивать отношения с нами — значит находить совместные развязки, причём самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия".

— Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог Владимир Путин

Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Глава государства предложил использовать эту меру "задним числом", уже с 1 января 2019 года, а также снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

Кроме того, президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. По его мнению, нужно освободить семьи с детьми от налога на участки размером до шести соток.

Путин считает, что правительству и Центробанку следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

Ещё одна мера касается введения ипотечных каникул для граждан, которые лишились дохода.

С 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью повысят до 10 тысяч рублей, сейчас они составляют 5,5 тысячи.

— Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи Владимир Путин

Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребёнка до двух прожиточных минимумов. Пособия на первенца и второго ребёнка будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

— Надо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год Владимир Путин

— До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор Владимир Путин

Около 90 тысяч новых мест должно появиться в российских яслях в 2019 году, всего за три года их число должно превысить 270 тысяч. "Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства, мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов", — отметил Путин.

— Она (*о бедности) всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации Владимир Путин

Президент заявил, что каждому человеку должна быть предложена индивидуальная программа поддержки с учётом его ситуации, для этого будет внедрена система социальных контрактов. Согласно такому контракту государство поможет с трудоустройством, повышением квалификации, предоставит семье "приличные средства — речь о десятках тысяч рублей" на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Человек в свою очередь тоже должен будет взять на себя определённые обязательства.

— За ближайшие шесть лет направим на эти цели [борьбу с онкологией] не менее 1 триллиона рублей Владимир Путин

По федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав национального проекта "Здравоохранение", запланировано обновление организации амбулаторной онкопомощи, создание референс-центров для возможности получения второго мнения по лабораторным исследованиям при подтверждении онкодиагноза или при типизации опухоли. Сообщается, что на обеспечение обновлённых клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний будет направлено не менее 70 млрд рублей.

— Бизнес не должен постоянно "ходить под статьёй"

Владимир Путин считает необходимым отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. Президент предложил при расследовании экономических преступлений пересмотреть поводы для заключения под стражу.

— Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора Владимир Путин

Президент пояснил, что "эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния". Глава государства отметил, что у правительства есть задача использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), не раскачивая макроэкономическую ситуацию, а "доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 млрд рублей".

— Сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу Владимир Путин

Владимир Путин признал, что ДРСМД устарел. "Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США — нет, мы сами себя добровольно ограничили", — отметил он. Но, по его словам, США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из него. "Американским партнёрам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора", — подчеркнул Путин.