Каждому россиянину создадут "цифровой профиль". Что это такое?

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Каждому россиянину создадут "цифровой профиль". Что это такое?

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Фото: © Shutterstock

Минкомсвязь предложила законодательно закрепить определение "цифрового профиля". Эту идею уже не первый месяц обсуждают в правительстве. Конкретику описали в Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Система цифрового профиля объединит все данные о человеке

Это физические и юридические сведения. Например, из МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионных фондов, Минюста, ЗАГСа и других ведомств

Фото: © Shutterstock

Сейчас данные о гражданах хранятся разрозненно

Есть 40 баз данных. У крупных ведомств. Они объединены в 4 центра. Такие как Единая система идентификации и аутентификации

Фото: © Public Domain Pictures

Что войдёт в цифровой профиль?

150 параграфов: от имени и даты рождения до полного списка документов, от паспорта до документов на машину. Также телефон и адрес

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Цифровой профиль упростит возможность оказания госуслуг

И россиянин сможет держать в одном месте все документы, счета и решения чиновников.

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Сухоруков

Но и государство получит доступ ко всем данным россиян

Данные в цифровой профиль будут поступать автоматически. Их смогут использовать, например, силовики в экстренных случаях.

Фото: © Shutterstock

Цифровой профиль переведёт государственные и коммерческие услуги в онлайн

Авторы проекта считают, что цифровыми станут 80% всех услуг.

Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

На создание цифрового профиля дали три года

Финансирование рассчитано до 2021 года. На создание этой общей базы данных потратят 3,1 млрд рублей

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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