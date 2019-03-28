Каждому россиянину создадут "цифровой профиль". Что это такое?

Система цифрового профиля объединит все данные о человеке
Это физические и юридические сведения. Например, из МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионных фондов, Минюста, ЗАГСа и других ведомств
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Сейчас данные о гражданах хранятся разрозненно
Есть 40 баз данных. У крупных ведомств. Они объединены в 4 центра. Такие как Единая система идентификации и аутентификации
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Что войдёт в цифровой профиль?
150 параграфов: от имени и даты рождения до полного списка документов, от паспорта до документов на машину. Также телефон и адрес
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Цифровой профиль упростит возможность оказания госуслуг
И россиянин сможет держать в одном месте все документы, счета и решения чиновников.
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Но и государство получит доступ ко всем данным россиян
Данные в цифровой профиль будут поступать автоматически. Их смогут использовать, например, силовики в экстренных случаях.
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Цифровой профиль переведёт государственные и коммерческие услуги в онлайн
Авторы проекта считают, что цифровыми станут 80% всех услуг.
Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев
На создание цифрового профиля дали три года
Финансирование рассчитано до 2021 года. На создание этой общей базы данных потратят 3,1 млрд рублей
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
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