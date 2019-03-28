Каждому россиянину создадут "цифровой профиль". Что это такое?

Минкомсвязь предложила законодательно закрепить определение "цифрового профиля". Эту идею уже не первый месяц обсуждают в правительстве. Конкретику описали в Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Система цифрового профиля объединит все данные о человеке Это физические и юридические сведения. Например, из МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионных фондов, Минюста, ЗАГСа и других ведомств Фото: © Shutterstock Сейчас данные о гражданах хранятся разрозненно Есть 40 баз данных. У крупных ведомств. Они объединены в 4 центра. Такие как Единая система идентификации и аутентификации Фото: © Public Domain Pictures Что войдёт в цифровой профиль? 150 параграфов: от имени и даты рождения до полного списка документов, от паспорта до документов на машину. Также телефон и адрес Фото: © L!FE/Владимир Суворов Цифровой профиль упростит возможность оказания госуслуг И россиянин сможет держать в одном месте все документы, счета и решения чиновников. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Сухоруков Но и государство получит доступ ко всем данным россиян Данные в цифровой профиль будут поступать автоматически. Их смогут использовать, например, силовики в экстренных случаях. Фото: © Shutterstock Цифровой профиль переведёт государственные и коммерческие услуги в онлайн Авторы проекта считают, что цифровыми станут 80% всех услуг. Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев На создание цифрового профиля дали три года Финансирование рассчитано до 2021 года. На создание этой общей базы данных потратят 3,1 млрд рублей Фото: © L!FE/Владимир Суворов