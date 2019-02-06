ЦКАД в цифрах: магистраль, которую недостроил уволенный глава "Автодора"

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности главу госкомпании "Российские автомобильные дороги" Cергея Кельбаха. Официально — по его же просьбе. Вероятная причина в том, что ведомство провалило строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Хроники скандалов, связанных с этой трассой, разбираем в карточках.

Центральная кольцевая автомобильная дорога — что это? ЦКАД — платная дорога, её длина 525 км. Проходит по Московской области. Должна решить большую часть транспортных проблем столицы Фото: © Википедия Что там со сроками? Необходимость ЦКАД назрела 10 лет назад. Хотели начать в 2011-м, начали в 2016-м. Хотели закончить в 2022-м — сдвинули на 2025 год Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Сроки срывались постоянно В 2017-м стройку ЦКАД проверяла Счётная палата: 3-ю и 4-ю часть Кольцевой перенесли на декабрь 2019-го, позднее и на 2020 год Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Цена дороги и эффективность стройки Счётная палата установила, что дорога готова максимум на 66%. Но кое-где работы даже не начались. Стоимость трассы — 300 млрд руб. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов Сколько будет стоить ЦКАД для обычных водителей Кроме 300 млрд бюджетных денег, проезд по дороге обойдётся каждому в 2,2 рубля за километр. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов В "Автодор" уже пришли следователи Следователи пришли к первому зампредседателя правления госкомпании Вячеславу Петушенко для допроса. Пока подробности не разглашают Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова Причастно ли руководство "Автодора" к задержке? Причины задержки — бюрократия: "низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков" Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков Будут ли последствия у отставки? Как показывает практика — уход крупного чиновника с важного поста может закончиться и уголовным делом, посмотрим Фото: © L!FE/Владимир Суворов