ЦКАД в цифрах: магистраль, которую недостроил уволенный глава "Автодора"

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ЦКАД в цифрах: магистраль, которую недостроил уволенный глава "Автодора"

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности главу госкомпании "Российские автомобильные дороги" Cергея Кельбаха. Официально — по его же просьбе. Вероятная причина в том, что ведомство провалило строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Хроники скандалов, связанных с этой трассой, разбираем в карточках.

Центральная кольцевая автомобильная дорога — что это?

ЦКАД — платная дорога, её длина 525 км. Проходит по Московской области. Должна решить большую часть транспортных проблем столицы

Фото: © Википедия

Что там со сроками?

Необходимость ЦКАД назрела 10 лет назад. Хотели начать в 2011-м, начали в 2016-м. Хотели закончить в 2022-м — сдвинули на 2025 год

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Сроки срывались постоянно

В 2017-м стройку ЦКАД проверяла Счётная палата: 3-ю и 4-ю часть Кольцевой перенесли на декабрь 2019-го, позднее и на 2020 год

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Цена дороги и эффективность стройки

Счётная палата установила, что дорога готова максимум на 66%. Но кое-где работы даже не начались. Стоимость трассы — 300 млрд руб.

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Сколько будет стоить ЦКАД для обычных водителей

Кроме 300 млрд бюджетных денег, проезд по дороге обойдётся каждому в 2,2 рубля за километр.

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

В "Автодор" уже пришли следователи

Следователи пришли к первому зампредседателя правления госкомпании Вячеславу Петушенко для допроса. Пока подробности не разглашают

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Причастно ли руководство "Автодора" к задержке?

Причины задержки — бюрократия: "низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков"

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Будут ли последствия у отставки?

Как показывает практика — уход крупного чиновника с важного поста может закончиться и уголовным делом, посмотрим

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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