ЦКАД в цифрах: магистраль, которую недостроил уволенный глава "Автодора"

Центральная кольцевая автомобильная дорога — что это?
ЦКАД — платная дорога, её длина 525 км. Проходит по Московской области. Должна решить большую часть транспортных проблем столицы
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Что там со сроками?
Необходимость ЦКАД назрела 10 лет назад. Хотели начать в 2011-м, начали в 2016-м. Хотели закончить в 2022-м — сдвинули на 2025 год
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Сроки срывались постоянно
В 2017-м стройку ЦКАД проверяла Счётная палата: 3-ю и 4-ю часть Кольцевой перенесли на декабрь 2019-го, позднее и на 2020 год
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Цена дороги и эффективность стройки
Счётная палата установила, что дорога готова максимум на 66%. Но кое-где работы даже не начались. Стоимость трассы — 300 млрд руб.
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Сколько будет стоить ЦКАД для обычных водителей
Кроме 300 млрд бюджетных денег, проезд по дороге обойдётся каждому в 2,2 рубля за километр.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
В "Автодор" уже пришли следователи
Следователи пришли к первому зампредседателя правления госкомпании Вячеславу Петушенко для допроса. Пока подробности не разглашают
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Причастно ли руководство "Автодора" к задержке?
Причины задержки — бюрократия: "низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков"
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Будут ли последствия у отставки?
Как показывает практика — уход крупного чиновника с важного поста может закончиться и уголовным делом, посмотрим
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