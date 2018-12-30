"На моём концерте цунами убило жену, и я не знаю, как без неё жить"

35-летнему солисту Рифиану Фаджарсии из популярной в Индонезии группы Seventeen удалось спастись во время разрушительного цунами, которое обрушилось на них прямо во время концерта. Но он потерял близких ему людей.

В страшной катастрофе в Индонезии погибло более 420 человек, в том числе остальные трое членов группы Рифиана и его 25-летняя жена Дилан Сахара. Сначала девушку объявили пропавшей без вести, но вскоре её тело удалось опознать. Музыкант стал выплёскивать свои эмоции в соцсетях и поделился печальным видео, где гладит гроб умершей возлюбленной.

Также он выложил снимок супруги с трогательной подписью, их совместные фото и поздравил её с днём рождения — она погибла прямо накануне.

Как я смогу жить без тебя, Дилан Сахара. <...> [Она] не была идеальной, я тоже, но она никогда не переставала пытаться быть лучшей женой. Я не мог просить большего Рифиан Фаджарсиа

Музыканта в тяжёлый момент поддержали его 2,2 млн подписчиков, друзья, знаменитости и политики. Они выражали ему соболезнования и говорили тёплые слова. Рифиан поблагодарил их за оказанную помощь.

Спасибо, ребята, за ваши молитвы. Только Бог может отплатить за вашу доброту. Пожалуйста, помолитесь за мою жену Дилан, чтобы она обрела покой Рифиан Фаджарсиа

Дилан Сахара — дочь известного индонезийского политика. Она выдвинула свою кандидатуру для участия в парламентских выборах в следующем году. В роковой день девушка находилась на выступлении супруга, глядя на сцену из зрительного зала, когда волна смыла концертную площадку.