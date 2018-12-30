"На моём концерте цунами убило жену, и я не знаю, как без неё жить"

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"На моём концерте цунами убило жену, и я не знаю, как без неё жить"

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Фото: instagram/ifanseventeen

35-летнему солисту Рифиану Фаджарсии из популярной в Индонезии группы Seventeen удалось спастись во время разрушительного цунами, которое обрушилось на них прямо во время концерта. Но он потерял близких ему людей.

В страшной катастрофе в Индонезии погибло более 420 человек, в том числе остальные трое членов группы Рифиана и его 25-летняя жена Дилан Сахара. Сначала девушку объявили пропавшей без вести, но вскоре её тело удалось опознать. Музыкант стал выплёскивать свои эмоции в соцсетях и поделился печальным видео, где гладит гроб умершей возлюбленной.

Также он выложил снимок супруги с трогательной подписью, их совместные фото и поздравил её с днём рождения — она погибла прямо накануне.

Как я смогу жить без тебя, Дилан Сахара. <...> [Она] не была идеальной, я тоже, но она никогда не переставала пытаться быть лучшей женой. Я не мог просить большего

Рифиан Фаджарсиа

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ifanseventeen/" target="_blank"><strong>ifanseventeen</strong></a></p>

Музыканта в тяжёлый момент поддержали его 2,2 млн подписчиков, друзья, знаменитости и политики. Они выражали ему соболезнования и говорили тёплые слова. Рифиан поблагодарил их за оказанную помощь.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ifanseventeen/" target="_blank"><strong>ifanseventeen</strong></a></p>

Спасибо, ребята, за ваши молитвы. Только Бог может отплатить за вашу доброту. Пожалуйста, помолитесь за мою жену Дилан, чтобы она обрела покой

Рифиан Фаджарсиа

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ifanseventeen/" target="_blank"><strong>ifanseventeen</strong></a></p>

Дилан Сахара — дочь известного индонезийского политика. Она выдвинула свою кандидатуру для участия в парламентских выборах в следующем году. В роковой день девушка находилась на выступлении супруга, глядя на сцену из зрительного зала, когда волна смыла концертную площадку.

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