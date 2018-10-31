Чарли Шина застали в крайне плохом состоянии после обещания завязать с алкоголем

53-летний актёр прилетел в Мельбурн и сразу после выхода из аэропорта закурил сигарету.

Чарли Шин дал публичное обещание, что не прикоснётся к алкоголю, пока будет находиться в турне в следующем месяце. Но похоже, что с одной из вредных привычек 53-летнему актёру так и не удалось справиться. Папарацци застали знаменитость в аэропорту Мельбурна, когда Шин выкуривал сигарету. При этом его внешний вид явно заставлял желать лучшего, сообщает Daily Mail.

Бывшая звезда телесериала "Два с половиной человека" пыталась остаться незамеченной, спрятавшись за солнцезащитными очками. Актёр также надел скромную серую футболку, чёрные спортивные штаны и куртку с капюшоном. Комика сопровождал охранник, который курил вместе с ним.

Тур Чарли Шина должен начаться 3 ноября в Мельбурне и продолжиться в Сиднейском театре 4 ноября. Во время своих выступлений актёр намерен открыто обсудить телевизионную карьеру, секс, алкоголь, наркотики и его борьбу с ВИЧ.

Недавно он признался, что у него "пограничное слабоумие" из-за побочных эффектов лекарств от ВИЧ. Тем не менее, по его словам, он уже год не употребляет наркотики и за редким случаем прикасается к алкоголю.