Челлендж Лайфа в TikTok набирает обороты. Лучшие видео

Недавно наша редакция запустила свой челлендж #ярепортёр в популярной соцсети TikTok. Всего за неделю он набрал почти восемь миллионов просмотров.
Пользователи соцсети пробовали себя в роли корреспондентов Лайфа и снимали видео о том, что их волнует. Мы собрали для вас самое интересное:
Вы всё еще можете присоединиться к челленджу. Сделать это очень просто:
- нужно снять видео в TikTok со специальной маской Breaking News,
- добавить тег #ярепортёр,
- опубликовать его на своей странице.
По итогам следующей недели мы сделаем новую подборку лучших видео. А всех, кто в неё попадёт, наградим классными призами.