Челлендж Лайфа в TikTok набирает обороты. Лучшие видео

Вы всё ещё можете присоединиться к челленджу #ярепортёр. Спешите! Самые лучшие получат классные призы.

Недавно наша редакция запустила свой челлендж #ярепортёр в популярной соцсети TikTok. Всего за неделю он набрал почти восемь миллионов просмотров.

Пользователи соцсети пробовали себя в роли корреспондентов Лайфа и снимали видео о том, что их волнует. Мы собрали для вас самое интересное:

Вы всё еще можете присоединиться к челленджу. Сделать это очень просто:

нужно снять видео в TikTok со специальной маской Breaking News,

добавить тег #ярепортёр,

опубликовать его на своей странице.

По итогам следующей недели мы сделаем новую подборку лучших видео. А всех, кто в неё попадёт, наградим классными призами.