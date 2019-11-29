В Сети новый челлендж, где нужно просто поднять стул, и справились лишь девушки

В Сети набирает обороты новый челлендж, и количество шуток про стулья увеличилось вдвое.

Этот флешмоб вряд ли придётся по вкусу мужчинам, ведь они никак не могут выполнить его условия. Казалось бы, всё просто: участнику челленджа нужно просто подойти вплотную к стене, сделать два шага назад. Затем согнуться под углом 90 градусов, упереться головой в стену и попробовать выпрямиться, поднимая стул.

И девушки с лёгкостью одна за одной показывают, что тут нет ничего сложного. Но только не для сильной половины человечества. Парни этот трюк выполнить просто-напросто не могут.

Но не спешите их осуждать. На помощь мальчикам, молодым людям и зрелым мужчинам поспешил учёный Джереми Джонсон, пишет Mirror. По его словам, всё дело в центре тяжести: у девушек он находится ниже бёдер, а у парней гораздо выше. Поэтому, когда первые сгибаются над стулом, центр тяжести сосредотачивается над ногами, а у вторых — под.

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