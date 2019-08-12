Тарантино одобряет. Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру

Известный 56-летний режиссёр что угодно способен сделать лучше. Точно так же, видимо, подумал и Александр Кайнов, решивший продать свою квартиру.

После громкого визита Тарантино в Москву Сеть заполонили различные мемы с культовым режиссёром. Его силуэт вырезали из официальных фото и прикрепляли к другим, создавая смешные картинки. Но житель Челябинска подошёл к вопросу совсем уж нестандартно.

Недавно в "Фейсбуке" появился пост Александра Кайнова о продаже трёхкомнатной квартиры. И всё бы ничего, но, чтобы привлечь внимание пользователей соцсети, парень прифотошопил Квентина Тарантино на все фото своей недвижимости. И нужно сказать, что результат вышел уморительным.

Вместе с мужиком [продаёшь]?) Андрей Ершов

Он просто смотреть приходил Александр Кайнов

Неизвестно, помогла ли такая нестандартная рекламная кампания Александру с продажей квартиры, но свои заслуженные пять минут славы парень точно получил.

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