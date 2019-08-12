Тарантино одобряет. Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру

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Фото © Facebook / Александр Кайнов

Известный 56-летний режиссёр что угодно способен сделать лучше. Точно так же, видимо, подумал и Александр Кайнов, решивший продать свою квартиру.

После громкого визита Тарантино в Москву Сеть заполонили различные мемы с культовым режиссёром. Его силуэт вырезали из официальных фото и прикрепляли к другим, создавая смешные картинки. Но житель Челябинска подошёл к вопросу совсем уж нестандартно.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AleksandrKaynov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDt1-zAa1-FzsCqiwsrTbHmuGWF-uOYtL-rFnXN5s7lhFlT_NcE6-Tw8UAlCCE4E-t3QI6yXBE0OQPG&hc_ref=ARQrI5Xu8ez3ZNuCH1nd1VK_vUy-lL8iYYdt4XYRMOwWAa07C85T-eUpo4gArhO8abE&fref=nf" target="_blank"><ins>Александр Кайнов</ins></a></p>

Недавно в "Фейсбуке" появился пост Александра Кайнова о продаже трёхкомнатной квартиры. И всё бы ничего, но, чтобы привлечь внимание пользователей соцсети, парень прифотошопил Квентина Тарантино на все фото своей недвижимости. И нужно сказать, что результат вышел уморительным.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AleksandrKaynov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDt1-zAa1-FzsCqiwsrTbHmuGWF-uOYtL-rFnXN5s7lhFlT_NcE6-Tw8UAlCCE4E-t3QI6yXBE0OQPG&hc_ref=ARQrI5Xu8ez3ZNuCH1nd1VK_vUy-lL8iYYdt4XYRMOwWAa07C85T-eUpo4gArhO8abE&fref=nf" target="_blank"><ins>Александр Кайнов</ins></a></p>

Вместе с мужиком [продаёшь]?)

Андрей Ершов

Он просто смотреть приходил

Александр Кайнов

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AleksandrKaynov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDt1-zAa1-FzsCqiwsrTbHmuGWF-uOYtL-rFnXN5s7lhFlT_NcE6-Tw8UAlCCE4E-t3QI6yXBE0OQPG&hc_ref=ARQrI5Xu8ez3ZNuCH1nd1VK_vUy-lL8iYYdt4XYRMOwWAa07C85T-eUpo4gArhO8abE&fref=nf" target="_blank"><ins>Александр Кайнов</ins></a></p>

Неизвестно, помогла ли такая нестандартная рекламная кампания Александру с продажей квартиры, но свои заслуженные пять минут славы парень точно получил.

Бизнесмен полжизни потратил на виллу за $64 млн, но теперь её придётся снести

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