Стриптиз и наркота. Как Ченнинг Татум поднялся со дна, на котором оказался в 19

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Стриптиз и наркота. Как Ченнинг Татум поднялся со дна, на котором оказался в 19

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Актёр, которому сейчас 38 лет, бросил тогда школу и искал лёгкий способ заработка.

Сейчас Ченнинг Татум настоящий секс-символ Голливуда, и всё благодаря фильму "Супер Майк", где он сыграл роль стриптизёра. Однако мало кто знает, что актёр имел аналогичный опыт работы, который и вдохновил его на съёмку киноленты. Однако за кадром осталась жестокая правда о том, как на самом деле выглядели те восемь месяцев, которые Татум проработал в клубе. На тот момент он был ещё совсем молод и пытался отвлечься с помощью алкоголя и наркотиков, сообщает Mirror.

<p>Фото © Splash News</p>

Ченнинг ненавидел раздеваться перед клиентками, чувствуя себя ничтожеством. С командой других танцоров он гастролировал по Флориде, зарабатывая в лучшем случае около $150 долларов за выступление.

<p>Фото © Splash News</p>

Ты просто парень в глупой одежде, который выглядит как дурак и раздевается перед толпой женщин. Мне никогда это не нравилось

Ченнинг Татум

<p>Фото © Splash News</p>

Актёр признался, что начал зарабатывать деньги таким образом, когда ему было всего 19 лет. По словам голливудской звезды, он был тогда молодым и глупым и просто хотел немного подзаработать. В то время Ченнинг бросил школу и не знал, чем собирается заниматься. И тогда в голове появился вариант лёгкого заработка.

Я не думаю, что кто-то действительно хотел бы увидеть автобиографическую версию фильма "Супер Майк". Потому что это было просто отвратительно. Я пробовал наркотики, экспериментировал

Ченнинг Татум

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Родители Татума узнали о его подработке, только когда вышел сам фильм.

Мы гуляли с отцом, и он спросил у меня: "Зачем? Разве тебе не хватало денег, что мы тебе старались давать?" И в этот момент моё сердце дрогнуло. Я ответил ему, что это не имело никакого отношения к нему. Это был путь, который я выбрал сам

Ченнинг Татум

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