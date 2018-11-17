Стриптиз и наркота. Как Ченнинг Татум поднялся со дна, на котором оказался в 19

Актёр, которому сейчас 38 лет, бросил тогда школу и искал лёгкий способ заработка.

Сейчас Ченнинг Татум настоящий секс-символ Голливуда, и всё благодаря фильму "Супер Майк", где он сыграл роль стриптизёра. Однако мало кто знает, что актёр имел аналогичный опыт работы, который и вдохновил его на съёмку киноленты. Однако за кадром осталась жестокая правда о том, как на самом деле выглядели те восемь месяцев, которые Татум проработал в клубе. На тот момент он был ещё совсем молод и пытался отвлечься с помощью алкоголя и наркотиков, сообщает Mirror.

Ченнинг ненавидел раздеваться перед клиентками, чувствуя себя ничтожеством. С командой других танцоров он гастролировал по Флориде, зарабатывая в лучшем случае около $150 долларов за выступление.

Ты просто парень в глупой одежде, который выглядит как дурак и раздевается перед толпой женщин. Мне никогда это не нравилось Ченнинг Татум

Актёр признался, что начал зарабатывать деньги таким образом, когда ему было всего 19 лет. По словам голливудской звезды, он был тогда молодым и глупым и просто хотел немного подзаработать. В то время Ченнинг бросил школу и не знал, чем собирается заниматься. И тогда в голове появился вариант лёгкого заработка.

Я не думаю, что кто-то действительно хотел бы увидеть автобиографическую версию фильма "Супер Майк". Потому что это было просто отвратительно. Я пробовал наркотики, экспериментировал Ченнинг Татум

Родители Татума узнали о его подработке, только когда вышел сам фильм.