Девушка слила в Twitter фото, как молодой Ченнинг Татум отжигал в университете

В "Твиттере" завирусились фотографии молодого Ченнинга Татума. Причина проста: раньше эти кадры никто не видел — они хранились в частном архиве женщины, с которой актёр встречался, когда ему было всего 18. Сейчас подростковая любовь актёра уже стала мамой. Но воспоминания о былой любви до сих пор теплятся в её сердце.

В "Твиттере" пользовательница faiitthh33 поделилась снимками, которые ей показала мама её бойфренда. На одной из фотографий девушка стоит в объятиях будущего секс-символа США, Ченнинга Татума.

Мама моего парня встречалась с Ченнингом Татумом в старшей школе, и она нашла их фотографии прошлой ночью. Ору faiitthh33

Автор твита отметила, что кадры были сделаны в конце 90-х годов. Тогда ребятам в кадре было приблизительно по 18 лет и они учились в колледже в Гринвилле. Неизвестно, как долго будущая голливудская звезда провстречалась с мамой, ведь Ченнинг бросил колледж всего через год после начала обучения.

После этого начался не лучший период в его жизни, когда ему пришлось пойти на работу стриптизёром. Вряд ли продолжать романтические отношения в такой ситуации у пары получилось бы.

Стоит отметить, что три года назад другая пользовательница Ki3rstynnn рассказала, что её мачеха в молодости тусила с Ченнингом. Своё смелое заявление она подкрепила старыми фотографиями. На них можно увидеть ту же девушку (первая слева, в белой рубашке), что была на кадрах, опубликованных faiitthh33.

В подлинности фотографий сомневаться не приходится. Зато теперь в комментариях под публикацией задают уже совсем другие вопросы.

Есть ли какой-то шанс, что ты встречаешься с тайным сыном Ченнинга Татума? ShortForAndrew

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