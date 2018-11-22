Фермер нашёл нечто похожее на пульсирующий мозг, и лучше бы он не всматривался

Парень из Хьюстона, штат Техас, США, вышел из дома после дождя, и то, что он увидел на заднем дворе, повергло его в шок. Американец, имя которого не указывается, снял ужасное зрелище на видео, пишет The Sun.

По словам 32-летнего фермера, когда он увидел на своём дворе странное существо, напоминающее окровавленный пульсирующий мозг, то еле сдержался, чтобы его не прикончить из-за ужаса и отвращения. И даже сначала не понял, что это такое.

Я подошел ближе и увидел, что он двигается и извивается. Я понятия не имел, что это может быть <...> Но был на грани того, чтобы это убить автор ролика

Только потом парень обратил внимание на отдельных копошащихся вокруг комка червей. Комментаторы тоже сошлись на том, что напугавший американца "мозг" — колония червей трубочника обыкновенного. В основном они обитают в загрязнённых или заиленных стоячих водоемах, близ канализаций и стоков.

По словам учёного Тимоти Вуда, вне почвы они начинают наматываться друг на друга. А наблюдаемая пульсация "клубка" — результат движения одного червя, который стимулирует делать остальных то же самое почти одновременно, что создаёт впечатление сокращения одной большой мышцы.