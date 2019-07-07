Старым бюстгальтерам придумали интересное применение, чтобы спасать черепах

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Фото © Facebook / Central MS Turtle Rescue

Небезразличные к судьбам черепах жертвуют свои бюстгальтеры на ремонт панцирей пресмыкающихся.

Черепаший панцирь — не просто защита, но также и важная часть скелета животного. И хоть домашние черепашки защищены от опасностей, их собратьям на воле не так повезло. Недавно организация по защите дикой природы Central MS Turtle Rescue придумала способ чинить панцири, и для этого понадобились застёжки от бюстгальтеров. Поэтому на "Фейсбуке" был объявлен сбор ненужных лифчиков.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/centralmsturtlerescue/photos/a.188691121313015/1190339064481544/?type=3&theater" target="_blank">Central MS Turtle Rescue</a></p>

Помимо возникающих опасностей окружающего мира у черепах иногда могут быть неприятности с их панцирем. Они могут начать разрушаться из-за инфекций или деформироваться из-за неравномерного роста. В результате панцирь может треснуть, расколоться или даже сломаться. Но некоторые из повреждений можно починить. Central MS Turtle Rescue показали, как именно они используют застёжки для бюстгальтеров.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/centralmsturtlerescue/photos/a.188691121313015/1190339064481544/?type=3&theater" target="_blank">Central MS Turtle Rescue</a></p>

За время сбора пожертвований организация получила так много бюстгальтеров, что в конце концов прекратила сбор.

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