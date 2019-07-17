Создатели объявили о новой черепашке-ниндзя, и в этот раз она будет женщиной

В твиттер-аккаунте издательства появился анонс нового персонажа, которого фанаты ждали уже долгое время. IDW Publishing раскрыли личность и форму теперь пятой черепашки, и ей оказалась девушка по имени Дженника.

Для всех фанатов прекрасной половины человечества наступил настоящий праздник: наконец-то появилась ещё одна модель для подражания. Пусть прошлое Дженники и не слишком безоблачное, сильная воительница ни в каком комиксе не помешает. Как пишет издательство, девушка будет носить жёлтую маску. Изменят ли ей имя на более подходящее — в честь известных деятелей искусства, пока не известно.

По сюжету комикса Дженника является членом клана Лапы, который раньше возглавлял Шреддер — один из основных врагов черепашек-ниндзя. Но теперь на смену ему пришёл Сплинтер — тот самый крысиный учитель четырёх оболтусов. Именно он принял решение сделать переливание крови Дженнике после того, как её смертельно ранили в схватке, пишет The Film.

На самом деле Дженника вовсе не первая девушка-черепашка, сражающаяся бок о бок с Леонардо, Донателло, Рафаэлем и Микеланджело. Раньше в каноне появлялась Венера (в честь Венеры Милосской), но она не сильно понравилась фанатам, и её тихо убрали. Поклонники серии лишь надеются, что Дженника их не разочарует, как прошлая попытка создателей черепашек-ниндзя.

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