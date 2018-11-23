Серая пятница. Как продавцы мухлюют со скидками

В течение нескольких недель Лайф отслеживал цены на популярных интернет-площадках, чтобы выявить нечистых на руку продавцов, которые лишь имитируют огромные скидки, а на самом деле продают товары по обычной цене или даже дороже. На подтасовках попались практически все.

При продвижении товаров на распродажах ретейлер, как правило, акцентирует внимание не на низкой цене, а на скидке. Это звучит так же громко и привлекает людей, не следящих за продажами. Если рассматривать рынок электроники, то в эту "чёрную пятницу" акцент на рекордно низкую цену делался только у iPhone X: AliExpress Tmall продавал версию на 64 ГБ за 59 990 рублей, тогда как в обычные дни она стоит 70 990 рублей.

Среди электроники, продвигаемой по скидке, честно продавались новинки от Samsung. Недавно вышедшие Galaxy Note 9 на 128 ГБ и Galaxy A7 стоили 69 990 и 26 990 рублей. На неделе "чёрной пятницы" они подешевели до 64 990 и 23 990 рублей соответственно. В ценнике верно указаны предыдущая цена и, соответственно, реальный процент скидки. Но Note 9 и A7 — исключения, как правило, именно эти числа ретейлеры подтасовывают и делают ценники ярче за счёт большего процента скидки.

На первой странице онлайн-магазина МТС размещён флагман Huawei P20 Pro. Указано, что его цена по скидке — 49 990 рублей, а обычная стоимость — 54 990. На деле это не так, 54 990 — рекомендованная стоимость смартфона на старте продаж в апреле, к ноябрю он успел подешеветь до 49 990 без акций. На сайте производителя он стоит столько без скидки. Подобная подтасовка замечена у "Связного" и "Эльдорадо". У "М.Видео" скидка на смартфон в препятницу была правдивой — стоимость опустилась с 49 990 до 42 990 рублей. Но в пятницу ценник девайса опять подскочил до 49 990, не утратив пометку Black Friday.

Аналогичная подтасовка цен произошла с серией Samsung Galaxy S9. Указывается, что базовый S9 по акции Black Friday стоит 54 990, а в обычные дни 59 990, S9+ на 64 ГБ на неделе "чёрной пятницы" продается за 59 990, а вне её стоил 66 990. Такие ценники синхронно повесили "М.Видео", "Эльдорадо", "Связной", МТС, "Евросеть" и Wildberries. На деле же смартфоны продавались с той же стоимостью, что и раньше. Процент высчитывался от стартовой стоимости товаров. 59 990 и 66 990 рублей S9 и S9+ стоили в апреле на старте продаж, но до ноября цена успела несколько раз снизиться.

Схема стандартная: ретейлер указывает стартовую стоимость и не занижает цену или занижает, но указывает больший процент скидки. В таком случае он не лжёт — стоимость товара действительно снизилась с этой цифры, но не в рамках акции. Таким образом магазины увеличивают процент скидки и привлекают больше внимания.

Мы собрали самые ходовые товары и скидки на них в ведущих интернет-магазинах и проанализировали, насколько реальная скидка на товар отличается от обещанной. Изучите и вы и берегите свои деньги.

Год назад было жарче

В прошлом году во время подобных акций ретейлеры агрессивнее изменяли ценники товаров. К примеру, во время дня холостяка Tmall AliExpress повысил не только процент скидки, но и стоимость товаров. Особенно это коснулось одежды. 11 ноября (в день акции) цены на сайте изменились относительно 7-го числа, а при покупке на распродаже покупатели точно не экономили

Стоит ли верить "чёрной пятнице"?

По данным "1С-Битрикс", из 994 опрошенных человек 75% не верит в "чёрную пятницу" и не собирается участвовать в распродажах. Результат логичен: на неделе распродаж страницы интернет-магазинов переполнены скидками, человеку, не следящему за ними, трудно определить, где правда, а где обман.

Впрочем, в это время есть и реальные скидки, как с P20 Pro в "М.Видео". Также некоторые товары продаются действительно дешевле обычного, хоть и не с таким большим процентом скидки, как указывает ретейлер. Если вы всё же ищете возможность сэкономить, выходы есть. Изменение цен можно отследить без штудирования магазинов каждый вечер в течение двух недель.

— Можно установить расширения для отслеживания динамики цен. Больше всего таких программ для AliExpress. Самый удобный для него — AliTools. Активировав его, вы увидите виджет слева внизу экрана. Нажав на иконку цены, вы увидите динамику изменения стоимости товара и поймёте, выгодно ли его брать в день скидок или нет.

— Изменение цен на других сайтах можно отследить в кеше поисковика. Для этого вбейте интересный вам товар и магазин, затем щелкните на треугольник справа от адресной строки ресурса и в дополнительном меню выберите "изменение цены". Вам откроется страница до последних изменений и будет указана дата редактирования веб-страницы. Проследить изменение цен таким образом можно не на всех сайтах, на некоторых цена не сохраняется в кеше.

— Особо внимательно отнеситесь к товарам, вышедшим полгода назад и раньше. За это время они успевают подешеветь. У них легче всего поднять процент скидки.