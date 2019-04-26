Глазами сталкера. Зона отчуждения через 33 года после Чернобыльской катастрофы
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Взрыв на реакторе Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. Вокруг Чернобыля создали 30-километровую зону. Её назвали зоной отчуждения. Это место стало необитаемым на сотни лет. По нему можно составить представление, как выглядит конец света в реальности. Наш корреспондент отправился в белорусскую часть зоны, чтобы своими глазами увидеть, что там теперь. Смотрите нашу фотогалерею.
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