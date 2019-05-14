Туризм конца света. Путёвка в Чернобыльскую зону отчуждения

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Заражёнными оказались тысячи квадратных километров — в основном на Украине и в Белоруссии. Но если украинскую часть зоны отчуждения знают многие — долгие годы туда ходили сталкеры и водили экскурсии, то про белорусскую часть почти ничего неизвестно. Периметр зоны находился под замком, а проникших внутрь отлавливала милиция. Поэтому именно белорусская часть зоны отчуждения лучше сохранила и дух прошедшей эпохи, и память о трагедии.
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