Туризм конца света. Путёвка в Чернобыльскую зону отчуждения

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Туризм конца света. Путёвка в Чернобыльскую зону отчуждения

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Здесь произошла величайшая техногенная катастрофа — авария на Чернобыльской АЭС. Это место называют зоной отчуждения. С 1986 года её белорусская часть была закрыта для посещения. Но теперь там развивают радиоактивный туризм. Наш специальный корреспондент Артур Матвеев и оператор Евгений Панков отправились в мир постапокалипсиса.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Заражёнными оказались тысячи квадратных километров — в основном на Украине и в Белоруссии. Но если украинскую часть зоны отчуждения знают многие — долгие годы туда ходили сталкеры и водили экскурсии, то про белорусскую часть почти ничего неизвестно. Периметр зоны находился под замком, а проникших внутрь отлавливала милиция. Поэтому именно белорусская часть зоны отчуждения лучше сохранила и дух прошедшей эпохи, и память о трагедии.

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