33 года тишины. Репортаж из зоны отчуждения

Деревню Борщевка, которая находится в 15 километрах от Чернобыльской АЭС, местные жители покинули в мае 1986 года. Но некоторые из них всё-таки возвращаются туда вновь. На стенах заброшенной школы есть надписи-приветы от тех, кто когда-то учился в этих классах и потом смог навестить опустевшую альма-матер спустя много лет. Внутри ничего не изменилось: стоящие под линеечку парты, будто забытые кем-то из школьников учебники. Наш специальный корреспондент отправился в зону отчуждения в годовщину аварии и попытался найти в ней жизнь.
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