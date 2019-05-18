Фотограф с двумя гидами пробрался в Припять и ужаснулся увиденному: 10 фото

22-летний фотограф Райан Лонгстафф из Тайн-энд-Уира, Англия, решился вместе с тремя друзьями на смелый поступок и пробрался в чернобыльскую зону отчуждения. Снимки, сделанные там, поражают своей мрачностью и навевают тоску, сообщает The Sun.

Райан давно хотел посетить Чернобыль, но понимал, что без тщательного планирования туда соваться не стоит.

Парень нашёл в соцсетях двух гидов, согласившихся провести Райана и его друзей до Припяти.

Часть пути — 156 километров — парням пришлось пройти пешком, потому что вся зона перекрыта и дороги либо разрушены, либо сильно заросли.

Спали Райан и его друзья в заброшенных домах, натянув на себя всю имеющуюся одежду и закутавшись в спальном мешке: по ночам было очень холодно.

Всё путешествие ребята питались армейским пайком: тушёнкой, макаронами, протеиновыми батончиками и чаем.

Парни вдоль и поперёк исходили город, заглянув даже в местную тюрьму, бассейн, среднюю школу и детский сад.

Райан признался, что всю дорогу ему было жутковато. Весь город словно вымер: всюду валялись брошенные вещи, будто люди вышли ненадолго и пропали.

Неудивительно, что город-призрак на границе Украины и Белоруссии выглядит брошенным в спешке.

Ведь после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году срочно эвакуировали всех людей в радиусе 30 километров.

Вся экспедиция заняла у Райана четыре дня. Теперь парень планирует посетить Фукусиму.

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