Что стало с единственным ребёнком, родившимся в зоне отчуждения Чернобыля

Марийка Савенко появилась на свет девятнадцать лет назад. До поступления в школу она жила на заражённой территории. Несмотря на это, девушка абсолютно здорова: в детстве люди доставляли ей больше проблем, чем радиация.

Марийке Савенко девятнадцать лет. Она родилась в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС через тринадцать лет после катастрофы. Родители девочки отказались покидать свой дом, взамен которого власти пообещали предоставить семье жильё в другом месте.

Лидии Савенко — матери Марийки — было 47, когда она забеременела в третий раз. Врачи сказали, что у неё запущенная раковая опухоль. Через девять месяцев выяснилось, что живот округлился совсем по другой причине.

Кроме Марийки больше никто так и не рискнул появиться на свет в радиусе 30 км от эпицентра взрыва. Девочка росла, питаясь заражённой пищей и купаясь в радиоактивной реке. Когда ей исполнилось семь, родители всё же решились на переезд, так как поблизости не было ни одной работающей школы. Сейчас Марийка получает высшее образование в Киеве.

Я учусь и работаю, обеспечиваю себя сама. У меня всё отлично Марийка Савенко

Украинские власти пытались скрыть факт рождения ребёнка в зоне отчуждения: по закону детям здесь быть не положено. Лидия рассказывает, как на семью оказывали давление, чтобы они как можно скорее уехали.

Дошло даже до того, что с работы начали увольнять их знакомых. Тогда обиженные односельчане под предлогом оказания медицинской помощи вывезли Лидию в соседний райцентр и, пока её не было дома, собрали все семейные вещи, посадили её мужа и дочь на машину и выбросили их за пределами зоны. Вернуться помогла журналистка Нина Мельник. Ребёнка через КПП везли в мешке картошки — для конспирации.

Нам угрожали, нас унижали. Ко мне относились как к преступнице за то, что я родила в Чернобыле. Люди думали, что наша дочь — чуть ли не двухголовый мутант. Но она в порядке. И это очевидно Лидия Савенко

По словам друзей, Марийка не хочет, чтобы её ассоциировали с местом рождения. "Ей всё равно, что она появилась на свет в Чернобыле. Она не считает себя уникальной. Для неё это скорее чёрная метка, чем повод для гордости", — говорят они. Но есть и те, кто думает иначе.

Наши земляки считают, что Марийка является символом возрождения Чернобыля, божественным знамением, которое они истолковывают как призыв к возвращению на родину Лидия Савенко

В настоящее время в зоне отчуждения Чернобыля проживает около сотни самосёлов — людей, отказавшихся покидать дома во время эвакуации или вернувшихся туда спустя какое-то время после катастрофы. Их средний возраст — 63 года. Увидеть возрождение родной земли им не суждено: зона останется радиационно загрязнённой ещё 24 тысячи лет.

К 25 годам она пережила два типа рака, 8 курсов химиотерапии и опасную инфекцию