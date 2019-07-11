Подводный Чернобыль. Какую тайну хранит атомная подлодка "Комсомолец"

Норвежские учёные заявили, что атомная подлодка "Комсомолец", затонувшая в 1989 году в северных водах, повреждена. И радиация вырывается наружу. Как они сделали этот вывод и главное — чем может грозить это человечеству, ведь на борту подлодки до сих пор остаются реактор и ядерные ракеты.

Атомная угроза вернулась 30 лет спустя

В этом году норвежская экспедиция совместно с российскими учёными обследовала дно Норвежского моря. Там уже 30 лет лежит атомная подлодка "Комсомолец" — новейшая на тот момент советская субмарина, погибшая и затонувшая. С 1990-х местность вокруг неё обследуют и ищут радиацию. В 1993 году зона была чистой. В 2007 году российские учёные обнаружили рост содержания радионуклидов. Говоря проще — ядовитые радиоактивные вещества стали проникать в воду.

Исследование этого года показало превышение радиационного фона в 100 000 раз. Это были первоначальные данные. Чуть позже норвежские учёные резко увеличили их до 800 000 раз. Сейчас взятые образцы будут внимательно изучать. У ряда экспертов есть сомнения в правдивости этих данных. А военный эксперт Александр Леонков предположил, что норвежцы повредили защиту законсервированной атомной подлодки. Так как на кадрах видно, что внутрь лодки проникает щуп исследовательского зонда.

"Комсомолец". Как произошла трагедия

Атомная лодка "Комсомолец" для середины 80-х годов была прорывным подводным оружием. Ей первой принадлежит рекорд погружения на глубину свыше километра. Титановая махина проходила незамеченной на невероятных глубинах. Но вернуться из своего третьего похода, 7 апреля 1989, года она не смогла. Ранним утром на корме, вблизи атомного реактора, вспыхнул пожар. Почему, не ясно до сих пор.

Но система пожаротушения не справилась. Огонь распространялся. Внезапно лодка заглохла на глубине 160 метров. И капитан решил всплывать. Он запустил систему продувки балластных систем. В теории: мотор должен был выдуть излишки воды — и полегчавшая лодка начала бы подниматься. Но механика повредила систему трубопроводов. И когда лодка всплыла, то дала крен.

Огонь пылал уже в шести из семи отсеков. Внутренности "Комсомольца" напоминали огненный ад. Автоматической системе удалось заглушить атомный реактор. Но лодка была обречена. Она дала крен и стала стремительно падать на глубину. Внутри лодки остались реактор и две ракеты с ядерными боеголовками.

Несколько моряков не успели покинуть отсек. Но многие выбрались на поверхность. Впрочем, вылезти из лодки — не означало спастись. Из 59 моряков лишь 27 выжили. Некоторые погибли внутри спасательной капсулы. Многие погибли от переохлаждения в водах Норвежского моря. День гибели "Комсомольца" отмечается как день памяти всех погибших в море.

Подводный Чернобыль замедленного действия

Сейчас "Комсомолец" лежит на глубине 1650 метров. Оттуда лодку невозможно поднять. На таких глубинах не могут работать практически никакие механизмы и аппараты. Специалисты уверяют, что на коррозию лодки может понадобиться несколько тысяч лет. Ведь корпус выполнен из титана. Норвежцы уверяют, что радиация распространяется из отсека, возле которого находится заглушенный реактор. Хотя и отмечают, что данные ещё следует изучить.

Но даже если реактор не представляет опасности, то на борту остаются две торпеды с ядерной боеголовкой. Разрушение их может представлять опасность для окружающей среды. Некоторые специалисты сравнивают ущерб с взрывом на Чернобыльской АЭС. Главная опасность подводного заражения ещё и в том, что погрузиться на дно и вести постоянный, своевременный мониторинг невозможно. Поэтому сейчас "Комсомолец" — не только одна из самых больших трагедий в истории российского флота, но и одна из самых больших ядерных загадок и опасностей в мире.