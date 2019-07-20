Замдиректора Чернобыльской АЭС: В сериале HBO показали не того героя

Александр Коваленко, работавший в правительственной комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, рассказал о трагической ошибке, которую допустил химик Валерий Легасов при ликвидации последствий взрыва на атомной станции.

В сериале "Чернобыль" присутствует доля художественного вымысла, но в целом создатели шоу достаточно точно отразили на экране трагические события 1986 года. Об этом изданию Business Insider заявил бывший заместитель директора Чернобыльской АЭС Александр Коваленко. В 1986–1988 годах он работал в правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

Вся драматичность ситуации отражена более или менее правдоподобно. Хотя в действительности дела обстояли гораздо хуже Александр Коваленко

Мини-сериал "Чернобыль", состоящий из пяти эпизодов, вышел в мае на телеканалах HBO и Sky Atlantic и получил массу восторженных отзывов от критиков и зрителей. Главным положительным персонажем фильма стал заместитель директора Курчатовского института Валерий Легасов, которого сыграл британский актёр Джаред Харрис. Однако, по мнению Коваленко, роль Легасова в ликвидации последствий аварии сильно преувеличена.

Легасов попал в Чернобыль случайно. Он не был специалистом по ядерной энергетике, он был химиком, поэтому в реальной жизни вряд ли взялся бы критиковать конструкцию реактора Александр Коваленко

По словам бывшего замдиректора Чернобыльской АЭС, в отличие от своего экранного воплощения, настоящий Легасов во время работы в зоне отчуждения жил не в гостинице (их там попросту не было), а в эвакуированной психбольнице. В какой-то период Коваленко даже делил с ним одну комнату, где они обсуждали варианты ликвидации последствий взрыва. При этом не все идеи Легасова оказались полезными, рассказал Коваленко.

По предложению Легасова мы попытались охладить расплавленное ядро реактора с помощью жидкого азота. Это не помогло. Ошибка привела к дополнительному загрязнению на территории соседней Белоруссии Александр Коваленко

Коваленко заявил, что ключевой фигурой событий, последовавших за взрывом, был другой советский учёный — Евгений Игнатенко, чьи заслуги в сериале приписываются Легасову. При этом бывший замдиректора станции согласен с авторами сериала по поводу виновника трагедии — главного инженера ЧАЭС Дятлова. Он был карьеристом и нарциссом, подчёркивает Коваленко.

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