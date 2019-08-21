Диверсанты, НЛО и землетрясение. Альтернативные версии аварии в Чернобыле

За 33 года, прошедших с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, появилось немало альтернативных версий и теорий заговора, совершенно иначе объясняющих причины аварии.

21 августа 1986 года впервые были обнародованы выводы комиссии, согласно которым главной причиной аварии на Чернобыльской АЭС стала халатность персонала. Позднее эти выводы были подтверждены судом. В 90-е годы также было официально признано, что аварии способствовали и конструктивные недостатки атомного реактора.

Тем не менее далеко не все приняли эти объяснения. С начала 90-х годов было выдвинуто несколько альтернативных версий аварии, вплоть до самых невероятных. Кого только ни винили авторы различных гипотез, в некоторых версиях присутствуют не только таинственные диверсанты, но даже инопланетяне.

Диверсия

В период идеологического противостояния времён холодной войны советские спецслужбы то и дело ожидали диверсий и вылазок со стороны капиталистических неприятелей. Однако в случае с чернобыльской аварией версия диверсии практически сразу была отброшена КГБ и ни разу всерьёз не рассматривалась. Припять — закрытый город атомщиков, куда было тяжело попасть даже простому советскому гражданину. А уж АЭС и вовсе особый режимный объект. Тем не менее уже в постсоветское время отдельные почитатели теорий заговора выдвинули версию о диверсии. И даже не одну.

Согласно одной версии, она была организована, чтобы подорвать мощь СССР, заставив потратить колоссальные силы и средства на ликвидацию последствий. Согласной другой версии, главной целью диверсии был вывод из строя новейшей загоризонтной радиолокационной станции "Дуга-1", находившейся в нескольких километрах от станции. По третьей версии это была месть за катастрофу американского космического шаттла "Челленджер", якобы устроенную советскими спецслужбами в январе 1986 года.

Надо ли говорить, что версия о причастности СССР к аварии шаттла даже не рассматривалась американцами и в принципе абсолютно невероятна. При всём идеологическом и политическом противостоянии обе страны уважительно относились к космическим программам друг друга. Если угодно, это была своеобразная солидарность космических первопроходцев.

Землетрясение

Согласно этой версии, главной причиной аварии стало землетрясение, помешавшее правильной работе реактора. В ночь аварии сейсмические станции действительно зарегистрировали толчки, однако обычно их связывают со взрывом атомного реактора. Но сторонники сейсмической версии считают, что толчки стали не следствием, а причиной взрыва и произошли не после аварии, а за несколько секунд до неё.

Авторы гипотезы полагают, что Чернобыльскую АЭС категорически нельзя было строить на этом месте, поскольку совсем рядом со станцией пересекаются два глубинных разлома: Южно-Припятский и Тетеревский. Оба отличаются повышенной тектонической активностью.

В 90-е годы в "Геофизическом журнале" группа специалистов опубликовала статью "Сейсмические явления в районе Чернобыльской АЭС", в которой был сделан вывод: "с большой вероятностью можно предположить, что вибрационно-незащищённая система реактора в период испытаний подверглась сейсмическому воздействию, что с учётом резонансных эффектов привело к невозможности ввода графитовых стержней-поглотителей в реактор и остановки процесса разгона реактора".

Поскольку гипотеза была выдвинута не любителями, а экспертами в своей области, она вызвала определённый резонанс. Однако большинство специалистов считают, что эта версия опирается на неверные данные, поскольку авторы гипотезы принимают толчки, возникшие в результате взрыва, за сейсмические.

Кроме того, даже сторонники сейсмической версии признают, что зафиксированная станциями интенсивность сотрясения не превышала 2–2,5 балла, тогда как советские АЭС проектировались с учётом возможных землетрясений и имели определённый запас прочности. В частности, Чернобыльская станция строилась с расчётом на то, чтобы выдержать землетрясение магнитудой до 6 баллов. Даже если сторонники сейсмической версии правы и аварии действительно предшествовали подземные толчки, они были слишком слабы, чтобы действительно повредить работе станции.

НЛО

Версия возникла в 90-е годы. На волне всеобщего повального увлечения уфологией была выдвинута гипотеза о причастности пришельцев к чернобыльской катастрофе. В различных тематических газетах и журналах печатались сенсационные откровения жителей Припяти, а то и работников станции, которые якобы видели странные летающие огненные шары над станцией в ночь катастрофы.

Из всех свидетельств самым авторитетным считается показание старшего дозиметриста Михаила Варицкого. Он утверждал, что в ночь аварии видел большой огненный шар латунного цвета, который висел над энергоблоком и посылал туда два ярко-малиновых луча. Через несколько минут объект удалился в сторону Белоруссии.

Это свидетельство очень часто встречается в различных статьях и книгах об НЛО и сверхъестественном. Однако личность свидетеля вызывает некоторые сомнения. Человек с таким именем и фамилией не присутствует ни в одном из чернобыльских списков. Среди работников АЭС или ликвидаторов аварии известны Александр и Владимир Варицкие. Но никто из них не был дозиметристом. Первый был инженером, второй — электрослесарем.