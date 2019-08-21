Диверсанты, НЛО и землетрясение. Альтернативные версии аварии в Чернобыле
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21 августа 1986 года впервые были обнародованы выводы комиссии, согласно которым главной причиной аварии на Чернобыльской АЭС стала халатность персонала. Позднее эти выводы были подтверждены судом. В 90-е годы также было официально признано, что аварии способствовали и конструктивные недостатки атомного реактора.
Тем не менее далеко не все приняли эти объяснения. С начала 90-х годов было выдвинуто несколько альтернативных версий аварии, вплоть до самых невероятных. Кого только ни винили авторы различных гипотез, в некоторых версиях присутствуют не только таинственные диверсанты, но даже инопланетяне.
Диверсия
В период идеологического противостояния времён холодной войны советские спецслужбы то и дело ожидали диверсий и вылазок со стороны капиталистических неприятелей. Однако в случае с чернобыльской аварией версия диверсии практически сразу была отброшена КГБ и ни разу всерьёз не рассматривалась. Припять — закрытый город атомщиков, куда было тяжело попасть даже простому советскому гражданину. А уж АЭС и вовсе особый режимный объект. Тем не менее уже в постсоветское время отдельные почитатели теорий заговора выдвинули версию о диверсии. И даже не одну.
Согласно одной версии, она была организована, чтобы подорвать мощь СССР, заставив потратить колоссальные силы и средства на ликвидацию последствий. Согласной другой версии, главной целью диверсии был вывод из строя новейшей загоризонтной радиолокационной станции "Дуга-1", находившейся в нескольких километрах от станции. По третьей версии это была месть за катастрофу американского космического шаттла "Челленджер", якобы устроенную советскими спецслужбами в январе 1986 года.
Надо ли говорить, что версия о причастности СССР к аварии шаттла даже не рассматривалась американцами и в принципе абсолютно невероятна. При всём идеологическом и политическом противостоянии обе страны уважительно относились к космическим программам друг друга. Если угодно, это была своеобразная солидарность космических первопроходцев.
Землетрясение
Согласно этой версии, главной причиной аварии стало землетрясение, помешавшее правильной работе реактора. В ночь аварии сейсмические станции действительно зарегистрировали толчки, однако обычно их связывают со взрывом атомного реактора. Но сторонники сейсмической версии считают, что толчки стали не следствием, а причиной взрыва и произошли не после аварии, а за несколько секунд до неё.
Авторы гипотезы полагают, что Чернобыльскую АЭС категорически нельзя было строить на этом месте, поскольку совсем рядом со станцией пересекаются два глубинных разлома: Южно-Припятский и Тетеревский. Оба отличаются повышенной тектонической активностью.
В 90-е годы в "Геофизическом журнале" группа специалистов опубликовала статью "Сейсмические явления в районе Чернобыльской АЭС", в которой был сделан вывод: "с большой вероятностью можно предположить, что вибрационно-незащищённая система реактора в период испытаний подверглась сейсмическому воздействию, что с учётом резонансных эффектов привело к невозможности ввода графитовых стержней-поглотителей в реактор и остановки процесса разгона реактора".
Поскольку гипотеза была выдвинута не любителями, а экспертами в своей области, она вызвала определённый резонанс. Однако большинство специалистов считают, что эта версия опирается на неверные данные, поскольку авторы гипотезы принимают толчки, возникшие в результате взрыва, за сейсмические.
Кроме того, даже сторонники сейсмической версии признают, что зафиксированная станциями интенсивность сотрясения не превышала 2–2,5 балла, тогда как советские АЭС проектировались с учётом возможных землетрясений и имели определённый запас прочности. В частности, Чернобыльская станция строилась с расчётом на то, чтобы выдержать землетрясение магнитудой до 6 баллов. Даже если сторонники сейсмической версии правы и аварии действительно предшествовали подземные толчки, они были слишком слабы, чтобы действительно повредить работе станции.
НЛО
Версия возникла в 90-е годы. На волне всеобщего повального увлечения уфологией была выдвинута гипотеза о причастности пришельцев к чернобыльской катастрофе. В различных тематических газетах и журналах печатались сенсационные откровения жителей Припяти, а то и работников станции, которые якобы видели странные летающие огненные шары над станцией в ночь катастрофы.
Из всех свидетельств самым авторитетным считается показание старшего дозиметриста Михаила Варицкого. Он утверждал, что в ночь аварии видел большой огненный шар латунного цвета, который висел над энергоблоком и посылал туда два ярко-малиновых луча. Через несколько минут объект удалился в сторону Белоруссии.
Это свидетельство очень часто встречается в различных статьях и книгах об НЛО и сверхъестественном. Однако личность свидетеля вызывает некоторые сомнения. Человек с таким именем и фамилией не присутствует ни в одном из чернобыльских списков. Среди работников АЭС или ликвидаторов аварии известны Александр и Владимир Варицкие. Но никто из них не был дозиметристом. Первый был инженером, второй — электрослесарем.
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