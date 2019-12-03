Бхопал — индийский Чернобыль. 35 лет самой страшной катастрофе в истории

Не так давно во всём мире прогремел сериал "Чернобыль". Однако сегодня — годовщина катастрофы, куда более жуткой и куда менее известной. То, что произошло ночью третьего декабря 1984 года в индийском городе Бхопале, можно сравнить разве что с самым страшным фильмом ужасов. Человеческая жадность, наплевательство и безнаказанность стали причиной гибели тысяч невинных людей.

Благие намерения и дорога в ад

В 1960−70-х годах американские компании начинали активно осваивать восточные рынки. Лояльные законы и дешёвая рабочая сила позволяли строить за границей крупные и, что немаловажно, опасные производства, которые удобнее было перевезти с территории США. Так, американский гигант по производству химических удобрений компания Union Carbide открыла в индийском Бхопале крупный филиал из нескольких цехов.

Формально всё было хорошо: производство дало работу девяти тысячам индийцев, фермеры получили дефицитные прежде удобрения по доступной цене. Однако опасные производства находились в городской черте — буквально посреди Бхопала (в городе с населением 900 тысяч человек). Так что химические заводы и склады с ядовитыми веществами были окружены трущобами бедняков.

А к началу 1980-х годов предприятие Union Carbide переживало плохие времена. Экономика была в упадке, завод загибался, а покупать ущербное производство никто не хотел. Поэтому на безопасность американские инвесторы попросту наплевали.

Сделано в США

В начале 80-х годов на заводе происходили небольшие аварии, но они не насторожили владельцев. Завод продолжал работать. Он выпускал пестицид "Севин". При его производстве использовалось вещество метилизоцианат. Оно очень опасно и считается ядовитее хлора. Метилизоцианат за секунды поражает слизистую и внутренние органы человека, и тот умирает в мучениях от отёка лёгких.

Баки с веществом были вкопаны на территории комбината. О неполадках должна была предупреждать система безопасности. Но она не работала. И ночью, когда лопнул трубопровод и ядовитый газ вырвался наружу, никто об этом не сообщил. Было холодно, и ядовитое облако не смогло подняться высоко. В нескольких метрах над землёй эта туча понеслась к трущобам.

Многие люди умерли во сне. Другие просыпались от жуткого кашля. Их грудные клетки сжимала боль, рвало кровью. Они видели трупы близких и падали рядом. Те, у кого оставались силы, выбегали на улицу, пытаясь спастись. Они бежали подальше от удушающего тумана. Улицы Бхопала были покрыты сотнями тел. Многие из тех, кто спасся в первые минуты, умирали в больницах. Это была жестокая газовая атака на мирно спящий город.

Последствия газовой атаки

В первую ночь погибло четыре тысячи человек. За неделю умерло 20 тысяч. В следующие месяцы пострадавших стало свыше 570 тысяч. Интоксикация внутренних органов, генетические мутации, выкидыши, инвалидность. Последствия были катастрофические.

Владельцы американской компании выплатили пострадавшим около 470 млн долларов компенсаций. Это по 2100 долларов на человека. Во столько оценили жизнь каждого индийца американские промышленники, но и то неохотно. Они не признали своей вины, посчитав произошедшее саботажем. Якобы это была месть уволенного сотрудника.

После выброса завод работал ещё пару лет. Но до сих пор территория, где произошла химическая катастрофа, не очищена полностью. А последствия газового выброса ощущают на себе следующие поколения жителей. Бхопальская трагедия по числу жертв стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Неудивительно, что в США не любят об этом вспоминать и не сняли про Бхопал ни одного популярного сериала.