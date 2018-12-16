Лайки, слежка и роботы. "Чёрное зеркало" — пророческий сериал

В конце декабря выйдет новый сезон культового сериала “Чёрное зеркало”. Создатели обещают, что пятый сезон продолжит развивать тему человека в эпоху технического прогресса. Как выяснил Лайф, предыдущие сезоны сериала оказались пророческими.

"Чёрное зеркало" — это сатирический сериал-антология. Каждая серия — отдельная история, никак не связанная с предыдущими и последующими эпизодами сериала. Создатель "Чёрного зеркала" Чарли Брукер сообщил СМИ, что в пятом сезоне будет шесть серий о том, к чему может прийти человечество в эпоху гаджетов. Слоган пятого сезона: "Будущее будет ещё более светлым, чем когда-либо". А какое "будущее" прошлых сезонов уже стало нашим настоящим?

Люди выставляют баллы друг другу

В третьем сезоне сериала, в третьем эпизоде, мир помешан на выставлении рейтинга каждому члену общества. Доброжелательные и всем угождающие люди с красивыми соцсетями имеют высокий рейтинг, благодаря которому могут арендовать хорошую машину или элитное жильё. Но стоит где-то оступиться, на кого-то посмотреть без натянутой улыбки, люди вокруг снизят твой рейтинг. Самое страшное — остаться без рейтинга совсем. Главную героиню эта участь настигла. Только тогда она смогла как следует прокричаться, выматериться и сказать всё, что думает об этом безумном мире.

Сегодня в Китае тестируется Система социального кредита. У каждого жителя страны есть личный "рейтинг благонадёжности". Гражданам присваивается определённое количество баллов, которое зависит от их поступков и поведения. За выгул собак в неположенном месте, просрочку по оплате коммунальных счетов, безбилетный проезд и даже за грустное выражение лица баллы снимаются. Отсутствие проблем с законом, участие в благотворительности, своевременная оплата кредитов и доброжелательность баллы повышают.

"Рейтинг благонадёжности" в Китае влияет практически на всё: от поступления на работу, устройства ребёнка в детский садик до покупки билета на удобные места в общественном транспорте.

Человек с низкими баллами не сможет получать соцпакет, работать в государственных структурах, получать кредиты и льготы. Ему могут отказать в заселении в отель.

Сейчас система работает в тестовом режиме в некоторых китайских провинциях. Но власти обещают к 2020 году запустить её по всей стране.

Тотальная слежка

В семейной паре царила идиллия. Но муж вдруг приревновал жену к её старому другу. Хорошо, что на глаза всех людей надеты линзы, которые записывают всю их жизнь. Муж смог перемотать "плёнку", подключиться к линзам жены и всё узнать. Правда оказалась горькой и счастья ему так и не принесла. О том, как мы пытаемся влезть в личную жизнь другого человека и узнать все его секреты, рассказывается в третьем эпизоде первого сезона сериала.

В четвёртом сезоне во втором эпизоде мать пытается следить за жизнью своей дочери. Когда девочка была маленькой, родительница с помощью планшета и встроенного в голову дочери чипа пыталась уберечь её от "негативного контента". От злой собаки, ругательств, бомжей. Вредная информация "замазывалась" в глазах девочки и заглушалась в её голове. Когда дочь выросла, мама пообещала ей, что больше следить не будет. Но девушка сказала, что останется ночевать у подруги. Мать, почувствовав обман, включила планшет, а там её дочь занимается любовью с каким-то парнем. А потом пробует наркотики. Мама бежит к молодому человеку своей дочери и запрещает ему общаться со своим чадом. Узнав это, дочь находит в комнате матери планшет и в порыве гнева убивает маму.

Сегодня уже существуют браслеты для детей, благодаря которым родители видят их геолокацию. Через некоторые smart-часы родители могут подключиться к "руке" ребёнка и подслушать его разговор в данный момент.

И хотя гиперопека и попытки нарушить личное пространство близких нам людей порой приводят к ужасным последствиям, совсем скоро у нас появятся гаджеты для записи всей жизни. В 2016 году разработчики из Google запатентовали цифровую камеру, с помощью которой можно записывать все события в режиме реального времени. И все кадры автоматически будут упорядочиваться по нужным "папкам", чтобы их можно было найти и пересмотреть.

Отношения человека и искусственного интеллекта

Во втором сезоне "Чёрного зеркала" в первом эпизоде у главной героини погибает возлюбленный. Девушка с помощью робота пытается "вернуть к жизни" своего парня. Он довольно много времени проводил в соцсетях, поэтому специалисты смогут сделать так, чтобы робот говорил словами и голосом её любимого. И сначала всё круто: он почти как настоящий. Но он не может накричать, возмутиться, колко пошутить. Живого человека робот заменить так и не смог. Вся серия сообщает зрителю о том, как важно ценить настоящий момент, не тратить время на гаджеты и соцсети. Потому что жизнь не заменит ни одно устройство.

Создание органической копии человека, то есть клонирование, на сегодняшний день запрещено на законодательном уровне во всём мире. Но попытки "оживить" умерших всё-таки есть. Стартаперы With me из Южной Кореи создали приложение, с помощью которого можно сделать селфи с ушедшим человеком. Только нужно учесть, что перед смертью человек должен был сделать свою цифровую копию на 3D-сканере.

А в некоторых публичных домах Европы появилась возможность заниматься сексом с роботизированными жрицами любви.

Лайки правят людьми

О влиянии лайков и дизлайков на жизнь человека говорится в нескольких сериях "Чёрного зеркала". Например, третий сезон сериала начинается с серии, где люди, ставя дизлайки, определяют, убьют сегодня этого "ужасного" человека роботизированные осы или оставят в живых. Общество кровожадно, а любые технологии, пусть даже созданные с мирными целями, могут быть использованы против человечества.

"Чёрное зеркало" — это не просто сериал о страшных технологиях, он ещё и про жуткие общественные процессы. В социальных сетях регулярно устраиваются хейтерские атаки на определённых людей. И хотя роботизированных пчёл для их уничтожения пока что не изобрели, испортить жизнь люди могут себе сами.

В качестве примера можно привести "флешмоб" #metoo, который начался после обвинений Харви Вайнштейна, американского продюсера, в сексуальных домогательствах. Травля разрослась и перестала быть направленной только на одного человека: политики, актёры, музыканты и общественные деятели США получали порции обвинений от людей, которых они в последний раз видели лет 20 назад. По мнению европейских СМИ, травля в соцсетях могла стать причиной самоубийства бывшего члена кабинета министров Уэльса Карла Сэрджента, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.