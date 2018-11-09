Черноморское пиратство

Политолог Алексей Мухин — о попытках украинской стороны расширить зону контроля на море.

Киев в своём репертуаре... Верховная рада пытается расширить зону влияния Украины на 12 морских миль в черноморском бассейне. Законодатели из Незалежной даже пожаловались, что Киев потерял контроль над судоходством на определённых морских территориях. Естественно, в результате "действий России". Теперь им, видите ли, нужна компенсация...

Дело, конечно, в том, что киевская власть, у которой ярко выраженная родовая травма — госпереворот 2013–2014 года, когда на ключевые позиции пришли нынешние очень колоритные персонажи, испытывает дефицит маскулинности.

Отсюда подчёркнуто агрессивное поведение в отношении ЛДНР, несмотря на конкретные обязательства в рамках Минска-2; принятие дискриминирующих русский язык законов; попытка навязать Европе свои "услуги" по ведению военных действий против России и наконец публичное, но неофициальное, объявление ей войны (на случай, если кто-то из ЕС или США захочет "присоединиться").

Потеря Крыма и фактическая потеря Донбасса крайне ослабили киевский режим в глазах населения Украины, правда, в этом украинские власти не признаются, возможно, даже сами себе. Такое обстоятельство и сделало необходимым различные выпады в адрес России — и не только по типу последнего.

Особенно актуальной украинскими парламентариями считается ограничение возможности досмотра (читай — захвата) украинскими кораблями российских коммерческих судов. По сути, речь идёт о попытке простимулировать черноморское и азовское пиратство, которым в последнее время занимались украинские власти. Для этого они пытались даже "подтянуть" в акваторию и американские военные суда. Но, если в Чёрном море это частично удаётся сделать, то Азов оказался для американцев фактически закрыт.

Вот ребята и пытаются найти выход (и компенсировать свои потери — политические, экономические) из создавшейся для них сложной ситуации.

Попытка увеличения зоны контроля над морскими пространствами для Украины — не насущная необходимость, а необоснованные претензии на гипотетическую "компенсацию" за некие неудобства. Так и стоит это рассматривать, так и стоит к этому относиться.

Впрочем, тут же почему-то вспоминается присказка про то, что "ты их — за стол, а они и ноги — на стол". Внимательнее и строже надо быть с такими соседями, так сказать, держать их в юридической узде.