Что стоит за первым фото чёрной дыры: одна студентка и полтонны жёстких дисков

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Что стоит за первым фото чёрной дыры: одна студентка и полтонны жёстких дисков

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Фото © Twitter/Ben Halpern

Буквально пару дней назад весь научный мир взорвала сенсация — появился первый в истории снимок чёрной дыры. Раньше о них существовали лишь теоретические знания, ведь путь к ним довольно долог и опасен. Но благодаря Кэти Боумен теперь сверхмассивные коллапсары стали чуточку менее таинственными, пишет Unilad.

Огромную работу проделал коллектив учёных из международного проекта Event Horizon Telescope, частью которого была и Кэти Боумен — выпускница Массачусетского технологического института. Её специализацией были компьютерные науки и искусственный интеллект, поэтому в команде она занималась технической стороной вопроса, не особенно разбираясь в астрофизике.

<p>То самое фото той самой чёрной дыры. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/NASA" target="_blank"><strong>NASA</strong></a></p>

Суть проекта состояла в том, чтобы собрать огромное количество данных с телескопов о чёрной дыре из галактики Messier 87 в созвездии Девы, а затем их обработать, оставив только полезную информацию. Жёстких дисков было около полутонны, и из-за этого пришлось отправить их почтой. Вручную обрабатывать столько данных было невозможно, поэтому нужен был алгоритм поиска, которым и занялась Кэти.

<p>На этих жёстких дисках находится код алгоритма, который написала Кэти. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bendhalpern" target="_blank"><strong>Ben Halpern</strong></a></p>

Обычно в радиоастрономии всем заведует человек, который и направляет поиск и создание изображения. Но в нашем случае данные были слишком разбросанными и яркими — с такими тяжело создать единую картину. Поэтому нам требовался машинный тест

Кэти Боумен

<p>Коллега запечатлел реакцию Кэти на успешное завершение кропотливой работы. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dr.katiebouman/" target="_blank"><strong>dr.katiebouman</strong></a></p>

Создав нужный алгоритм, девушка и команда астрофизиков два года проверяли имеющуюся информацию и сопоставляли изображения. Первый пробный снимок чёрной дыры получился в июне 2018-го, и вот 10 апреля этого года весь мир наконец-то смог увидеть, как выглядит чёрная дыра.

Астрофизики впервые показали снимки чёрной дыры

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