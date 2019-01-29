Любимые женщины Антона Чехова: коварство и страсть

По случаю дня рождения Антона Павловича Чехова Life.ru собрал истории самых ярких любовных романов великого писателя.

Писатель и драматург Антон Чехов известен не только своими произведениями, но и многочисленными любовными увлечениями. "Все тайны любви я познал в 13 лет", — признался как-то Чехов в интервью журналу "Север", который издавался в Санкт-Петербурге с 1888 года.

Некоторые возлюбленные Чехова стали прототипами героинь его рассказов и пьес. Женскую психологию писатель исследовал, в каждой избраннице подмечал определённую "изюминку".

Дуня Эфрос

Первая любовь Чехова. Познакомилась с ним в подростковом возрасте. Росла в еврейской семье, отказалась принять православие, из-за этого помолвка с писателем была расторгнута. Предположительно, являлась прототипом героини рассказа "Тина" Сусанны Моисеевны.

Лидия Яворская

Встреча актрисы Лидии Яворской и Антона Чехова произошла в 1883 году. Артистка воспринимала Чехова как автора, который будет писать для неё пьесы. Их роман был непродолжительным.

Лика Мизинова

Так и не стала любовницей Чехова, но на протяжении девяти лет являлась его музой. Они познакомились, когда ей было 19, Чехову — 28. Стала прототипом Нины Заречной в "Чайке".

Ольга Кундасова

Очень крупная, но всесторонне образованная дама, встретившаяся с Чеховым в начале 1890-х годов. Он прозвал её "изумительной астрономкой". Но её ужасные манеры и хамство оттолкнули писателя. Кундасова стала прототипом Рассудиной в повести "Три года".

Александра Похлебина

Пианистка, за худобу её прозвали "Вермишелевой". Их связь с Чеховым была в 1898 году, когда девушка приезжала в Мелихово "погостить". Чехов писал сестре, что Александра очень истерична, плаксива и грозится убить себя от любви к писателю.

Нина Корш

Дочь владельца первого частного театра в России. Ей было 23, ему 38. Роман длился два года, Нина забеременела, но в это же время Чехов начинает отношения с Ольгой Книппер и рвёт отношения с другими женщинами. Родители Нины увозят дочь во Францию. Ребёнка Чехов никогда не видел.

Ольга Книппер

Первая и единственная жена Антона Чехова. Свадьба состоялась, когда писателю исполнился 41 год. Многие сомневались в искренности чувств актрисы, но Чехов был счастлив. Их брак просуществовал до самой смерти великого писателя.

Мария Дроздова

В 24 года художница впервые оказалась в Мелихове в гостях у сестры писателя. В 45-летнего Чехова она влюбилась с первого взгляда. И хотя её любовь была безответной, Мария считала, что это нормально. Он гений и не может принадлежать ей одной.

Александра Хотянцева

Ещё одна художница, часто гостившая в Мелихове и влюбившаяся в Чехова. Писатель называл её "великой художницей земли русской", в 1897 году он писал ей трогательные письма и приглашал "приезжать, побродить вместе".