Порностудия предлагает $200 в месяц тем, кто согласен поставить камеры в спальне

Компания CamSoda предложила порнозвёздам, знаменитостям и тем, кто хочет ими стать, разместить в своих домах веб-камеры. За право транслировать вашу жизнь CamSoda готова платить $200 в месяц. Но авторы идеи уверяют, что при желании их звёзды смогут зарабатывать куда больше с помощью рекламы и выполнения пожеланий клиентов.

Порностудия CamSoda, которая специализируется на роликах, снятых с помощью веб-камеры, решила извлечь выгоду из растущей популярности прямых трансляций. Компания запустила новый сайт, где можно будет наблюдать за людьми в режиме 24/7.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 2:42 PDT

CamSoda рассчитывает, что в первую очередь их предложение заинтересует эксгибиционистов и порнозвёзд. В обмен на их "услуги" компания готова платить 200 долларов в месяц. Но вице-президент CamSoda Даррен Пресс уверен, что лучшие исполнители смогут зарабатывать до 10 тысяч долларов на рекламе.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 2:42 PDT

На данный момент компании поступили предложения от нескольких сотен людей, готовых разместить камеры в своём доме. Среди них есть как известные порномодели (например, Чарли Харт), так и обычные люди, желающие показать себя и немного подзаработать.