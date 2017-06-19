Трое друзей, которых застукали во время секса на крыше: Мы любовались рассветом!

Сосед пожаловался на двух мужчин и одну девушку, которые якобы занимались сексом на крыше дома. После задержания полицией все трое заявили, что они просто любовались рассветом. Кроме того, романтичная троица была уверена, что их никто не увидит.

24-летняя Аманда Хоули, 26-летний Кевин Венбрукс и 29-летний Джоэл Бегер были задержаны в Уорвике, штат Пенсильвания, за публичный секс на крыше. На поведение молодых людей пожаловался сосед из дома напротив.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 6:24 PDT

Сперва любовники-оригиналы утверждали, что пришли на крышу полюбоваться восходом солнца. Позднее двое из них признали свою вину, и только Кевин Венбрукс продолжал утверждать, что они всего лишь целовались и были полностью одеты.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 6:25 PDT

Как выяснилось позже, молодые люди были абсолютно уверены, что на крыше их никто не заметит. Появление полицейских стало для них полной неожиданностью. Всем троим участникам событий предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.