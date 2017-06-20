Укушенный змеёй индиец вцепился зубами в руку жены, чтобы она умерла с ним

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Укушенный змеёй индиец вцепился зубами в руку жены, чтобы она умерла с ним

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Укушенный смертельно ядовитой змеёй Шанкар Рай впился зубами в запястье своей жены, чтобы они оба смогли умереть, как в сказке.

Жителя индийского села Бирсингпур укусила ядовитая змея, пока он спал.

Но, проснувшись утром, почувствовал, что не выживет. Рядом находилась его жена Амири Деви. Он бросился к ней, схватил её руку и прокусил запястье, заявив, что очень сильно любит её и хочет умереть вместе.

Оба потеряли сознание и были госпитализированы в местную больницу. Мужчина умер почти сразу по прибытии в больницу, в то время как женщину удалось спасти — врачи своевременно ввели ей лекарство.

По словам местного врача, сейчас состояние женщины оценивается как стабильное и её жизни ничего не угрожает. Непонятно, почему мужчина не обратился за медпомощью сразу.

Однако, как уверяет пострадавшая, она сама позволила мужу инфицировать себя, не оказывая никакого сопротивления.

Он сказал, что любит меня сильно и хочет умереть вместе, прежде чем укусить меня. Я позволила ему сделать это

Амири Деви

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