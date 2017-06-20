Молодожёнов, которые заметили поломку самолёта, оставили спать на полу аэропорта

Молодожёны Майк и Рейчел Брумфилд собирались вылететь из Нью-Джерси в Венецию рейсом United Airlines, когда заметили, что из самолёта на полосу льётся топливо. Они сообщили об этом работникам авиакомпании, поэтому пассажиров самолёта вовремя эвакуировали и отправили в гостиницы. Но только не Майка и Рейчел — их оставили спать на полу в аэропорту.

Майк и Рейчел из Нью-Джерси собирались отправиться в свадебное путешествие в Венецию рейсом компании United Airlines. К счастью для себя и других пассажиров, молодожёны вовремя заметили, что из крыла самолёта выливается топливо, и сообщили об этом работникам авиакомпании.

United Airlines решила отблагодарить внимательных пассажиров оригинальным образом. Молодым людям предоставили ваучер на питание и оставили их дожидаться следующего рейса прямо в аэропорту. Остальных пассажиров компания разместила в гостиницах.

Пассажиры злополучного рейса оказались куда благодарнее, чем авиакомпания. Они арендовали для Майка и Рейчел лимузин и сняли для них номер в гостинице. Стоит отметить, что United Airlines регулярно оказывается в центре скандалов: совсем недавно весь мир следил за историей пассажира, которого избили и насильно сняли с рейса.