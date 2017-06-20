Молодожёнов, которые заметили поломку самолёта, оставили спать на полу аэропорта

Майк и Рейчел из Нью-Джерси собирались отправиться в свадебное путешествие в Венецию рейсом компании United Airlines. К счастью для себя и других пассажиров, молодожёны вовремя заметили, что из крыла самолёта выливается топливо, и сообщили об этом работникам авиакомпании.
United Airlines решила отблагодарить внимательных пассажиров оригинальным образом. Молодым людям предоставили ваучер на питание и оставили их дожидаться следующего рейса прямо в аэропорту. Остальных пассажиров компания разместила в гостиницах.
Пассажиры злополучного рейса оказались куда благодарнее, чем авиакомпания. Они арендовали для Майка и Рейчел лимузин и сняли для них номер в гостинице. Стоит отметить, что United Airlines регулярно оказывается в центре скандалов: совсем недавно весь мир следил за историей пассажира, которого избили и насильно сняли с рейса.
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