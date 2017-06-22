Лохотрон с высушенными детородными органами ящериц стал вирусняком в Сети

Если вы считаете, что удача давно от вас отвернулась и вы хотите инвестировать свои финансы в какой-нибудь магический тотем, который бы притянул её, то эта история для вас.

Всем известно, что, согласно поверьям, кроличья лапка или редкий тантрический корень из Индии могут привлечь удачу. Все эти предметы в свободном доступе продаются в Интернете и приносят своим продавцам миллионы.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 6:04 PDT

Следователи из Великобритании обнаружили целую банду мошенников, которые продавали сушёные пенисы ящериц, утверждая, что они приносят счастье и удачу своим владельцам, потому что их форма напоминает руки, сложенные в молитве.

Практикующие тантристы заявляют, что подобный амулет приносит богатство и удовлетворение, если он правильно заряжен профессиональным гуру. В действительности же они добываются жестоким образом: охотники расставляют специальные ловушки для ящериц, разбивают черепа животных о камни, а затем удаляют гениталии.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 6:04 PDT

Сушёные пенисы продаются во многих интернет-магазинах и стоят в среднем 252 доллара, что равно 15 тысячам рублей по нынешнему курсу. Наибольший спрос наблюдается среди представителей азиатского населения Великобритании, Европы и США. Зоозащитники уже бьют тревогу, ведь высокий спрос на амулеты может привести к исчезновению диких ящериц.