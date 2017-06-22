Лохотрон с высушенными детородными органами ящериц стал вирусняком в Сети

Всем известно, что, согласно поверьям, кроличья лапка или редкий тантрический корень из Индии могут привлечь удачу. Все эти предметы в свободном доступе продаются в Интернете и приносят своим продавцам миллионы.
Следователи из Великобритании обнаружили целую банду мошенников, которые продавали сушёные пенисы ящериц, утверждая, что они приносят счастье и удачу своим владельцам, потому что их форма напоминает руки, сложенные в молитве.
Практикующие тантристы заявляют, что подобный амулет приносит богатство и удовлетворение, если он правильно заряжен профессиональным гуру. В действительности же они добываются жестоким образом: охотники расставляют специальные ловушки для ящериц, разбивают черепа животных о камни, а затем удаляют гениталии.
Сушёные пенисы продаются во многих интернет-магазинах и стоят в среднем 252 доллара, что равно 15 тысячам рублей по нынешнему курсу. Наибольший спрос наблюдается среди представителей азиатского населения Великобритании, Европы и США. Зоозащитники уже бьют тревогу, ведь высокий спрос на амулеты может привести к исчезновению диких ящериц.
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