Пакет за тысячу долларов? Бренд Balenciaga выпустил самую странную сумку в мире

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Пакет за тысячу долларов? Бренд Balenciaga выпустил самую странную сумку в мире

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Фото: Социальные сети

Аксессуар полностью выполнен из телячьей кожи, украшен серебряной фурнитурой и стоит всего тысячу долларов.

Не успели пользователи Сети отойти от сумок от Balenciaga за 2145 долларов, которые выглядят словно синие баулы из IKEA, как на смену им пришли новые аксессуары от того же дома моды. Лимитированная "хозяйственная сумка" из кожи стоит всего $1100, причём товар уже практически распродан, сообщает The New York Post.

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Белая сумка состоит из телячьей кожи, ручки — из кожи наппа. Аксессуар украшен серебряной фурнитурой и неброской надписью бренда. Скромность — это, конечно, бесценно, для всего остального есть Balenciaga.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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