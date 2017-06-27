Преступница, совратившая тюремную надзирательницу: Я говорила, что она рискует

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Преступница, совратившая тюремную надзирательницу: Я говорила, что она рискует

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Лесбиянка, заключённая в тюрьму, призналась изданию The Sun, что устраивала свидания со своей надзирательницей прямо у себя в камере. По её словам, она предупреждала охранницу о последствиях, но той было всё равно.

Сидни Оффорд, 29-летняя заключённая, призналась следствию, что "трогала и целовала" своего надзирателя, 21-летнюю Фэрон Сэлвейдж, в тюрьме HMP Send в графстве Суррей. Она также утверждает, что мисс Сэлвейдж присылала ей любовные сообщения, несмотря на то, что у неё был бойфренд и она очень рисковала потерять своё место работы, так как нарушала правила.

<p>facebook.com/sydnee.offord.9, twitter.com/faronselvage</p>

Когда Сидни вышла из тюрьмы, она продолжала получать "обнажённые" фотографии от своей поклонницы. По её словам, всё началось, когда надзирательница стала очень часто посещать её камеру, принося конфеты и любовные записки, а затем призналась, что испытывает чувства, которые никогда не испытывала к женщине.

Она попросила меня обнять её, и мы поцеловались. В следующий раз это было более страстно

Сидни Оффорд

<p>facebook.com/sydnee.offord.9</p>

Далее интимные контакты стали происходить каждый раз, когда Фэрон посещала камеру, и становились всё откровеннее. Сидни рассказала, что якобы предупреждала свою любовницу, что та рискует потерять работу, но она отвечала, что ей всё равно. В конечном итоге Сидни решила всё это прекратить, когда начала получать "голые" селфи.

<p>facebook.com/sydnee.offord.9</p>

Журналисты газеты The Sun отправили мисс Сэлвейдж запрос на информацию, но она так на него и не ответила. Руководство тюрьмы приняло заявления бывшей заключённой к сведению и в данный момент занимается расследованием этого щекотливого инцидента. Остаётся лишь вопрос, зачем было нанимать в женскую тюрьму молодых девушек в качестве надзирателей?

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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