Преступница, совратившая тюремную надзирательницу: Я говорила, что она рискует

Лесбиянка, заключённая в тюрьму, призналась изданию The Sun, что устраивала свидания со своей надзирательницей прямо у себя в камере. По её словам, она предупреждала охранницу о последствиях, но той было всё равно.

Сидни Оффорд, 29-летняя заключённая, призналась следствию, что "трогала и целовала" своего надзирателя, 21-летнюю Фэрон Сэлвейдж, в тюрьме HMP Send в графстве Суррей. Она также утверждает, что мисс Сэлвейдж присылала ей любовные сообщения, несмотря на то, что у неё был бойфренд и она очень рисковала потерять своё место работы, так как нарушала правила.

Когда Сидни вышла из тюрьмы, она продолжала получать "обнажённые" фотографии от своей поклонницы. По её словам, всё началось, когда надзирательница стала очень часто посещать её камеру, принося конфеты и любовные записки, а затем призналась, что испытывает чувства, которые никогда не испытывала к женщине.

Она попросила меня обнять её, и мы поцеловались. В следующий раз это было более страстно Сидни Оффорд

Далее интимные контакты стали происходить каждый раз, когда Фэрон посещала камеру, и становились всё откровеннее. Сидни рассказала, что якобы предупреждала свою любовницу, что та рискует потерять работу, но она отвечала, что ей всё равно. В конечном итоге Сидни решила всё это прекратить, когда начала получать "голые" селфи.

Журналисты газеты The Sun отправили мисс Сэлвейдж запрос на информацию, но она так на него и не ответила. Руководство тюрьмы приняло заявления бывшей заключённой к сведению и в данный момент занимается расследованием этого щекотливого инцидента. Остаётся лишь вопрос, зачем было нанимать в женскую тюрьму молодых девушек в качестве надзирателей?