Юзеры помогли 3-летней дочке Ким Кардашьян выбрать имя для её щенка

В минувшие выходные Ким Кардашьян дала шанс каждому жителю планеты, у которого есть Интернет, внести свою лепту в жизнь её семьи.

На прошлой неделе телезвезда поделилась фотографиями двух щенков померанских шпицев, которых купили для детей — дочки Ким и Канье по имени Норт Уэст и её двоюродной сестры Пенелопы. Прошло уже несколько дней, но малышка Норт так и не определилась с кличкой для питомца. Тогда мама решила подключить весь мир и начала акцию по выбору имени в своём "твиттере", на который подписаны миллионы.

So still no name for North's puppy. This is what she came up with so far... Peachy Pop (peaches for short), Baby Jesus, Cutie Pie, & Goldie — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 июня 2017 г.

Ким Кардашьян рассказала, что дочка пока остановилась на нескольких вариантах: Персик, Малыш Иисус, Пирожок и Золотинка. Позже она добавила ещё один твит, написав о том, что совсем забыла упомянуть ещё один вариант имени — Суши. Собрав воедино все варианты, телезвезда создала голосование, в котором может принять участие любой желающий.

What should North name her puppy? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 июня 2017 г.

Как ни странно, аудитория отдала предпочтение Персику (возможно, потому что это любимый эмодзи Ким), обделив вниманием Малыша Иисуса. Именно эта кличка больше всего развеселила пользователей Сети, и многие из них даже агитировали друзей, чтобы те проголосовали за этот вариант. Некоторые из них даже начали представлять, как родители будут называть собаку дочки на рэперский манер: Baby Yeezus. В итоге Норт проигнорировала опрос и назвала собаку Суши.