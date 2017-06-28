В Англии сикхам не дали усыновить белого ребёнка из-за традиций

Граждане Великобритании Сандип и Рина Мандер, чьи родители были выходцами из сикхов, решили усыновить ребёнка в Англии. Они обратились в агентство по усыновлению, где у них отказались принимать заявку и пояснили, что белого ребёнка им не видать. Паре также посоветовали поискать подходящего ребёнка в Индии.
По закону агентства должны учитывать культурное наследие при выборе усыновителей. Однако этническая принадлежность ребёнка не должна становиться препятствием к усыновлению.
Всё не так уж просто. Здесь учитывается не только ваша раса, но и ваши ценности и убеждения
Адвокат Джорджина Калверт-Ли
Сандип и Рина пытаются через суд доказать, что подверглись дискриминации. Однако после скандала их шанс получить ребёнка в Англии стал ещё более призрачным, и теперь пара размышляет над заграничным усыновлением.
Мы хотели подарить ребёнку безопасность любящего дома. Нам в голову не пришло, что нашу заявку отвергнут из-за индийского культурного наследия
Сандип и Рина Мандер
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