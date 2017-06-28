В Англии сикхам не дали усыновить белого ребёнка из-за традиций

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В Англии сикхам не дали усыновить белого ребёнка из-за традиций

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Фото © Instagram/nebesnyphoenix

Сандипу и Рине Мандер, родившимся и проживающим в Великобритании, не позволили усыновить ребёнка из-за их "культурного наследия". Агентство по усыновлению посоветовало паре сикхов поискать подходящего ребёнка в Индии.

Граждане Великобритании Сандип и Рина Мандер, чьи родители были выходцами из сикхов, решили усыновить ребёнка в Англии. Они обратились в агентство по усыновлению, где у них отказались принимать заявку и пояснили, что белого ребёнка им не видать. Паре также посоветовали поискать подходящего ребёнка в Индии.

Публикация от @nebesnyphoenix

По закону агентства должны учитывать культурное наследие при выборе усыновителей. Однако этническая принадлежность ребёнка не должна становиться препятствием к усыновлению.

Всё не так уж просто. Здесь учитывается не только ваша раса, но и ваши ценности и убеждения

Адвокат Джорджина Калверт-Ли

Сандип и Рина пытаются через суд доказать, что подверглись дискриминации. Однако после скандала их шанс получить ребёнка в Англии стал ещё более призрачным, и теперь пара размышляет над заграничным усыновлением.

Публикация от @nebesnyphoenix

Мы хотели подарить ребёнку безопасность любящего дома. Нам в голову не пришло, что нашу заявку отвергнут из-за индийского культурного наследия

Сандип и Рина Мандер

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